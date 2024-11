Muerte en Televisa: Tras tumor cerebral, conductor anuncia su última voluntad y deja helados a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de este 2024 el famoso conductor Juan José Origel dejó fríos a todos sus seguidores debido a que compartió, como pocas veces, detalles sobre el tumor cerebral que le encontraron hace casi tres décadas, padecimiento de la cual por fortuna logró salir bien librado. Ahora que el periodista de espectáculos ya es un hombre de 72 años tiene muy claro cómo quiere morir y recientemente filtró su última voluntad.

Pepillo Origel, como es conocido el especialista en farándula, detalló en una entrevista con Yordi Rosado que le encontraron el tumor poco antes de que se uniera a Ventaneando, y declaró el temor que tenían sus padres ante su posible fallecimiento: "Me operé el cerebro, por eso no estoy bien, tuve un tumor, iba a entrar a Ventaneando. Para mí fue muy duro y mis papás creían que no iba a vivir", declaró el comunicador.

Tras enfrentar otros padecimientos de salud, como una operación por hernia o la colocación de un marcapasos, el exconductor del extinto programa La Oreja externó que su último deseo era morir dignamente. Durante el reciente programa de Con Permiso, Origel y Martha Figueroa hablaron sobre Ernestina Sodi (qepd), quien estuvo hospitalizada varias semanas por dos infartos y quien supuestamente firmó una voluntad anticipada en la que pedía que la dejaran partir en caso de depender de algo externo para seguir con vida.

El excompañero de Pedro Sola y Pati Chapoy manifestó que él buscaba algo similar y le encargó a Martha que se cumpliera su última voluntad: "¿Para qué estar sufriendo? eso es lo que yo pienso... Hay que pedir por toda la salud de los enfermos, hay veces que están ahí porque te están poniendo 20 mil cosas... a mí por favor Martita, si me pasa algo, me vas y me desconectas y me dejas (morir)", expresó Origel de forma contundente.

En tanto que la conductora respondió: "Yo sí, si te veo que tienes un pie para adentro, te empujo". Asimismo, Pepillo envió un mensaje a sus familiares para que se enteraran de cómo quería trascender de este mundo: "A mis hermanos también aquí les digo, yo no quiero estar en un hospital, toco madera, nada". Finalmente, el conductor cerró sus declaraciones con un comentario lleno de sarcasmo: "Directo al cielecito, vámonos, porque al cielo me voy a ir".

