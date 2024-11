¿Murió Eric del Castillo? Hija filtra su última voluntad y deja helado a Televisa con triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Semanas atrás el reconocido actor Eric del Castillo generó alarma entre sus miles de seguidores y público de Televisa tras reportarse que se encontraba hospitalizado para someterlo a un tratamiento que lo ayudaría con sus dolores de espalda. Aunque ya pasaron varios días desde la intervención, no hay buenas noticias para el histrión y fue su hija Verónica del Castillo quien compartió los detalles al respecto.

La conferencista y conductora se entrevistó con varios medios en un evento público y en primer lugar contó cómo la habían pasado ella y su padre en sus recientes vacaciones en la playa: "Nos fue increíble, ya voy a subir las fotos de las vacaciones". Verónica aseguró que el galán de novelas quedó encantado con este viaje: "Me dijo 'mijita, es de los mejores lugares, hoteles, que he conocido, gracias por estas vacaciones'".

Posteriormente, la excolaboradora del programa Hoy explicó que don Eric sigue teniendo muchas molestias pese a que fue infiltrado recientemente con medicamento para el dolor: "No le hicieron operación, pero sigue con dolor... no le sirvieron al 100 (las infiltraciones)". Y luego de que las hijas de Silvia Pinal fueran criticadas por exponer a su madre pese a su delicado estado, Del Castillo opinó que los adultos mayores también merecen disfrutar su vejez:

Los hijos debemos de cuidarlos, cuidarles su imagen pero también hacer lo que ellos digan, yo ahorita soy esclava de mi papá 'lo que tú digas', están en edad de hacer lo que les dé la gana".

Verónica del Castillo confirma que don Eric sigue teniendo fuertes dolores en la espalda

Vero compartió que tristemente, horas antes don Eric había tenido molestias de nueva cuenta: "Ayer tenía mucho dolor, le puse el dispositivo cuántico y le puse las manos abajo, le hago un reiki exprés para que duerma mejor". Además resaltó que está buscando alternativas para ayudar al histrión: "Tengo médicos alternativos y le propuse que se inyecte ozono, te inyectan en la espalda y te quitan el dolor, estoy buscando lo mejor de lo mejor para él".

Por otro lado, la hija del galán de novelas como Amigas y Rivales platicó que a ella le encantaría que su padre deje de trabajar, pero él se niega a retirarse: "Ya le dije y me dice 'este y me retiro', pero no quiere, dice 'me aburro, quiero ser conferencista entre novela y novela', él se enferma mentalmente si está encerrado, me dice 'siento que me asfixian'". Del Castillo también compartió cuál es el último deseo que tiene Eric del Castillo.

Su sueño es retirarse en una casita de campo y estar como más cerca de la tranquilidad, no en una ciudad grande".

Cambiando de tema, Verónica admitió que no tiene una gran relación con su hermana Kate del Castillo: "No convivimos nada, más que tres veces al año, nos queremos, nos respetamos, pero pensamos muy diferente, le molestan cosas que hago y viceversa". Entre las diferencias que existen entre ellas es que Vero apoya las corridas de toros y es pro-Trump: "Así como mis papás se pelean, nosotros nos peleamos y nos arreglamos".

