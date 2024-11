Nicky Chávez teme que Ricardo Peralta se suicide; estrella de TV Azteca lo acusa de violento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se viralizara el momento en que abuchearon a Ricardo Peralta en la premiere de Wicked en la Ciudad de México, la joven estrella de realitys, Nicole Chávez, acaba de emplear sus redes sociales para defenderlo y expresar que teme que se quite la vida ante tanto hate. Analu Salazar, polémica conductora de TV Azteca, salió a ponerle un alto y pedir que no lo ponga como víctima, acusándolo de generar violencia con sus discursos.

Ariana Grande y Cynthia Eviro se presentaron en México para promocionar el filme antes mencionado que protagonizan, en donde hubo actores, influencers y cantantes invitados a entrar a la premiere y ver antes que nadie en el país el resultado final de las grabaciones, sin embargo, Peralta pasó un terrible momento cuando en su llegada miles de los fans presentes lo abuchearon y gritaron "cul...", ocasionando que el creador de contenido denunciara tener un ataque de ansiedad y pedir un alto al hate: "Los amo infinitamente y nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero que te dijera yo. Si eres fan de Ariana como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying, ni el acoso mediático".

Como era de esperarse, la reacción del ganador de MasterChef Celebrity causó una serie de reacciones en fans y famosos, siendo la hija de Julio César Chávez, una de las que se puso a su favor y declaró que deberían de sentirse mal por lo que hacen, pues dañan a una persona y no miden que lo que le critican es lo que están haciendo en su contra: "Que triste lo que le hacen a Ricardo. ¿Les cae mal por sus malos comentarios?, ¿y el bullying que ustedes están ejerciendo hacía él? ¿qué quieren de todo esto? Realmente ustedes no dimensionan el daño que le causan a una persona".

Nicole pide alto a hate a Ricardo. X @nicolechavez03

Ante esto, la participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, externó que todo el hate que hay en las redes en su contra, al final van a podrían resultar en tragedia como en otras celebridades, ya sea que se hayan quitado la vida o estén hundidos en las drogas: "Después se preguntan porque se quito la vida, porque esta en drogas, porque esta en una clínica de rehabilitación.. son muy crueles y no son mejores personas que aquellas a las que critican".

Por este motivo, la presentadora de Dulce y Picosito, expresó que Ricardo no era víctima de nadie, sino por el contrario, él era generador de violencia con sus discursos machistas y misóginos, que hizo más presentes en La Casa de los Famosos México, señalando que eso genera más violencia y más muertes por día: "No es bullying, es un rechazo lícito. Ricardo no es víctima de nadie. Realmente no dimensiona el daño que causa esparciendo esos discursos. Cuestan vidas todos los días. Y luego preguntamos: ¿Porque desaparecen 11 mujeres diario en México? La fama conlleva responsabilidades".

