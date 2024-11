"No hay amor": Alejandro Sanz daría severa advertencia a Candela Márquez de su romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de confirmar su relación amorosa, ahora se ha dicho que el cantante español, Alejandro Sanz, en realidad "no siente amor" por su actual pareja, la reconocida actriz de melodramas, Candela Márquez, asegurando que este presuntamente ya le daría una severa advertencia sobre la verdadera naturaleza de su romance, aclarándole que no podría esperar muchas cosas a su lado, dejando a más de uno en shock.

Hace varias semanas, fue el medio Quien, el cual dio las primeras pistas de la relación entre ambos, luego de que fueron captados en un partido de futbol junto a David Beckham. Después de varios días en rumores de si serían pareja o no, mientras él le deja mensajes románticos en su cuenta de Instagram, al final, el cantante y la actriz españoles emplearon sus respectivas historias de la red social para hacer oficial que son pareja y están enamorados.

Ahora, con todo el revuelo que causó este romance, una presunta amistad del intérprete de Corazón Partió', declaró que ella tiene muchos años siguiéndolo en redes, pero que no fue hasta hace poco que Alejandro la notó y se acercó a ella, y poco después de su primera charla, ambos coincidieron en España por trabajo y fueron a cenar. Al parecer el flechazo con la actriz de Televisa fue instantáneo y no han separado desde ese momento, viéndose cada que pueden y hablando diariamente por redes sociales.

Candela y Sanz vistos por primera vez juntos. Instagram @quiencom

Según la fuente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy se fue a vivir con Sanz a su hogar en Miami, dejando proyectos en Madrid para estar con su amado, sin embargo, afirmó que el intérprete de Amiga Mía no está tan ilusionado como ella, que sí le gusta y está "fascinado por su belleza", pero no está enamorado sino que "Estaba aburrido y llevaba más de un año sin una relación formal. El rompimiento con Rachel le dolió mucho. Por eso escribió la canción 'Palmeras en el Jardín'", y por ello habría buscado a Candela, para pasar el tiempo y su dolor.

Al parecer, el creador de Desde Cuando, se sentía muy solo al no encontrar ese amor tan anhelado y seguir recibiendo más decepciones amorosas, y ahora que se dio una oportunidad con Candela, no quiere repetir errores como con su ex, Rachel Valdés, por lo que le habría advertido desde ese momento a la actriz que no podría aspirar a una boda y mucho menos hijos: "Una de las causas por las que rompió con su ex, fue porque ésta le exigía matrimonio e hijos. Candela no podrá esperar eso. Él lo dejó claro. Eso no evita que Alejandro se desviva por ella. Se la pasa consintiéndola en todo".

Finalmente, la supuesta amistad de Sanz, mencionó que al presentar a la actriz de Un Camino Hacía El Destino en la reciente fiesta de cumpleaños de su amigo, Paco León, que se realizó en Miami, no fue muy aceptada por algunos amigos, que supuestamente consideran que se estarían moviendo muy rápido en su relación, destacando que ella podría usarlo para cobrar más en sus proyectos futuros, ya sea que duren o no en su relación: "Suponiendo que la relación no prospera, Candela ya ganó pues cambió de status. Seguramente ahora cobrará más por su trabajo por ser novia de una figura como él".

Candela y Alejandro así confirmaron su relación. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui