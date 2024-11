Se burla de la muerte de Liam Payne por segunda vez; Adrián Marcelo afirma que fue chistoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A estas alturas no hay actualización acerca de Adrián Marcelo que asombre al público. Se ha vuelto una constante en él el mantenerse en tendencia a partir de comentarios de 'humor negro', tal como él lo describe. Desde su participación en La Casa de los famosos México, lo ha rodeado la crítica por el ataque hacia la salud mental de Gala Montes, y sus 'bromas' acerca del maltrato a las mujeres. Poco después de su salida, se mantuvo en completo silencio, pero reapareció para continuar bombardeando a Mario, Brenda Bezares y sus hijos.

En medio del impacto causado por la inesperada muerte de Liam Payne, quien perdió la vida al caer desde un tercer piso en un hotel en la ciudad de Palermo, situada Argentina, el regiomontano desató indignación al publicar un escribir en sus redes sociales: "Si te tiras de un edificio, solo hay One Direction". A raíz de ello, las directioners reaccionaron y organizaron una campaña para denunciar las plataformas del creador de contenidos.

Al final, lograron su cometido y al menos su cuenta de Instagram fue suspendida de manera temporal. Pese a ello, el youtuber volvió a tropezar con la misma piedra, dejando en claro que nada ni nadie cambiará su ácida forma de ser. En una aparición en el podcast de Franco Escamilla, Tirando bola. Habló sobre el percance que tuvo con las fans de esta boyband y reafirmó que no se retracta de lo que dijo acerca del deceso del británico.

Durante el encuentro, mientras jugaban billar, comentó que las seguidoras de este grupo lograron tirarle una de sus cuentas por un tweet que escribió. Si bien reconoció que "sacado de contexto, puede ser que no sea chistoso", a él le pareció muy ingenioso y hasta gracioso. "En el momento a mí me nace ponerlo".

Por otra parte, se excusó al decir que él sólo limitó a exponer "el último lanzamiento de un artista, de su último hit". Añadió que quitarse la vida "no es cualquier cosa", por el contrario, "es algo muy cabr…". Finalmente, subrayó que se trata de jugar con las palabras, lo cual no es ningún delito.

El influencer hizo la confesión en un podcast de Franco Escamilla

Agregó con doble sentido:

