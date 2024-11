¿Tragedia en Televisa? Geraldine Bazán confiesa terrible enfermedad y alarma a sus fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muy querida actriz de melodramas, Geraldine Bazán, recientemente encendió las alarmas de preocupación entre sus millones de fans, debido a que en una entrevista confesó terrible problema de salud que llegó a asustarla bastante a ella por lo que implicaba todo. La estrella de Televisa pidió a sus seguidores que no se asustaran, pues no era grave y no es que fuera a pasar una tragedia, aclarando que tenía.

La actriz de melodramas como Corona de Lágrimas, en el último año ha tenido una gran proyección en la TV con sus múltiples proyectos, y por supuesto por escándalos con su madre y su expareja, Gabriel Soto, siempre recibiendo aplausos del público y de reporteros por su inteligente y calmada manera de responder. Pero ahora, ese mismo apoyo se transformó en preocupación, debido a que confesó que ha tenido algunos problemas de salud.

Bazán, al hablar de todas las bendiciones que ha recibido en este 2024, recordó que también ha tenido algunos altibajos, como el hecho de que en La Casa de los Famosos, que fue transmitido en Telemundo, tuvo problemas con su presión arterial, que llegó a preocuparla, pero más que nada porque no encontraban el motivo de al alteración: "En ese proyecto tuvo unas complicaciones de salud, que al salir estuve un par de meses, dos o tres meses preocupada, preocupada de que no sabía porque era y en fin".

Ante esto, Geraldine declaró que hoy en día, a seis meses de haber salido del reality show, en el que compartió escena con Clovis Nienow y Lupillo Rivera, señaló que estaba bien, que todo está al nivel correcto y no hay más alteraciones, por lo que solo puede agradecer el que estuviera con salud y todas las personas que ama: "Afortunadamente todo se niveló y todo está muy bien. Yo siempre, para mi lo más importante es tener salud, para mi, para la gente alrededor, para mis hijas".

Finalmente, la actriz de Las Hijas de la Señora García, declaró que le hicieron estudios al salir y físicamente no había nada que pudiera derivar a estos problemas, por lo que se dictaminó que pudo haber sido emocional, por la gran presión a la que fue sometida en esos meses que estuvo encerrada y con todo el terrible ambiente que se vivía: "Después de La Casa de los Famosos, estando adentro se me vino problemas de subir la presión arterial. Fue una cuestión yo creo que emocional, por todo el estrés que se vive adentro".

