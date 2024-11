"Ya no nos llevamos tan bien": Briggitte Bozzo se sincera sobre su relación con Gala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si algo sorprendió y cautivó los corazones de la audiencia de La Casa de los Famosos fue la íntima amistad que se formó entre Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes, quienes incluso se autodenominaron 'Las Chicas Superponedoras'. Las tres atravesaron momentos difíciles en los que tuvieron que hacerles frente a episodios de bullying y críticas por parte del equipo contrario. Todo ello pareció acercarlas más que nunca, sin embargo, todo tiene un fin y el de esta camaradería por fin ha llegado.

La noticia no cae no de sorpresa a nadie, pues desde hace unas semanas, dos de las integrantes del grupo han venido arrastrando conflictos entre ellas. Aunque dentro del reality show lograron construir un equipo sólido, en el mundo real sus personalidades no fueron compatibles. Gala ya había dejado entrever que las cosas no iban del todo bien, sobre todo con la actriz venezolana, a quien describió en una entrevista como "incongruente".

Ahora es la pelirroja quien se pronunció al respecto, cerrando así un capítulo más de LCDLF. La prensa la cuestionó sobre las recientes acusaciones de Montes. Frente a ello, explicó que "cada persona tiene el derecho de decir lo que quiera", aunque dejó en claro que no está de acuerdo con su perspectiva. "No soy una persona incongruente. No sé por qué dijo eso".

Por su parte, descartó estar molesta o guardar algún resentimiento hacia su compañera; "No tengo nada en contra de ella", aseguró. A la par, reconoció que la intérprete de Tacará es una mujer exitosa, a quien le desea lo mejor en su carrera artística y seguirá "queriendo siempre".

A lo mejor conmigo no tiene mucha química. Eso no significa que le desee lo peor. Al contrario, que le vaya muy bien".

Acerca de la fractura de la amistad, comentó que desconoce si su relación se desgastó. Apuntó que la complicidad que tuvieron dentro de la casa fue genuina, "sólo que, al salir, a veces las cosas cambian". Briggitte no se mostró decepcionada o triste por el distanciamiento, de hecho, comprende que cada situación en la vida cumple su ciclo y está agradecida por haber tenido la oportunidad de vivir la experiencia de ser cercana a Gala hace unos meses. En el presente, su atención está enfocada en su desarrollo profesional. Finalmente, comentó que no se cierra a una futura reconexión.

Hay personas que no están destinadas a estar en nuestro camino (...) Gala y yo nos hemos visto. Probablemente, ya no nos llevemos tan bien como antes. Solo Dios sabrá si en el futuro podremos recuperar la amistad y llevarnos mejor. No me quiero enfocar en malas vibras. No todos somos compatibles."

Briggitte prefiere enfocarse en su carrera

Fuente: Tribuna