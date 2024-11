Adiós Hollywood: Tras 2 Oscar, Denzel Washington confirma su retiro definitivo como actor

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido actor estadounidense, Denzel Washington, acaba de sorprender a sus millones de fans y sin duda a todo el mundo del entretenimiento, al revelar que ya prepara todo para decirle adiós a Hollywood, después de más de 40 años de carrera artística y ganar dos premios Oscar. El protagonista de El Libro de Eli, acaba de confirmar que está preparado para su retiro definitivo como actor.

Washington desde hace más de 40 años, Denzel comenzó a incursionar en la actuación, buscando como muchos otros una oportunidad de volverse una estrella. Afortunadamente, pocos años de que comenzó su camino, su esfuerzo fue reconocido y en el año de 1987 obtuvo su primera nominación al Oscar con Grita Libertad, pero no lo ganó. Pese a no irse a casa con la estatuilla no se rindió y siguió su carrera, obteniendo el primer prestigioso y cotizado premio en 1989 como mejor actor de reparto con Tiempos de Gloria.

El famoso actor tras esto se posicionó oficialmente como uno de los mejores actores de su época, siendo nominado otras cuatro veces entre 1989 y el 2000, antes de que nuevamente, en el año del 2001, ganara su segundo y último Oscar, pero esta vez como mejor actor, con el filme Training Day. En total obtuvo nueve nominaciones a lo largo de su sus cuatro décadas. Actualmente, en este año 2024 vive un segundo aire con muchos proyectos en puerta.

Denzel con su primer Oscar. Internet

Pero, pese a que va a estar muy vigente lo que resta del año y todo el 2025, la realidad es que el actor de Hombre En Llamas, acaba de brindar una entrevista para el medio australiano, Today, en el cual confesó que él ya está preparado para decirle adiós a los reflectores y decirle adiós a su época como actor de forma permanente: "Estoy cerrando un capítulo importante en mi carrera y ya me estoy preparando para lo que viene después".

Cabe mencionar que Denzel, antes de despedirse del la pantalla grande, será visto la segunda entrega del filme Gladiador, además de que formará parte de Otelo, la obra de Broadway que fue creada por el gran escritor, William Shakespare. De igual forma, se le verá participando en proyectos con el cineasta Antoine Fuqua y Steve McQueen, además de que tendrá un personaje especial para la tercer entrega de Black Panther.

Denzel en escena de Glaidador II. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui