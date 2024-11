Carmen Salinas: Confirman a Adriana Barraza para la serie de la difunta actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana Adriana Barraza ha sido seleccionada para interpretar a la legendaria Carmen Salinas en una nueva bioserie que promete ofrecer un retrato íntimo y detallado de una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Este ambicioso proyecto es una colaboración entre Onza Américas y Palomera Group, quienes han firmado un acuerdo de coproducción para llevar a la pantalla chica la vida de la difunta actriz de Televisa.

Carmen Salinas, conocida cariñosamente como 'Carmelita', dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo y la política mexicana. Nacida el 3 de septiembre de 1939 en Torreón, Coahuila, Salinas demostró desde temprana edad un talento innato para la actuación y la imitación. Su carrera despegó en 1969 con su debut en el cine en La Vida Inútil de Pito Pérez, y desde entonces, participó en numerosas películas y telenovelas que la consagraron como una de las actrices más versátiles y queridas de México.

La bioserie no solo explorará su exitosa carrera en la actuación, sino también su incursión en la política, donde se desempeñó como diputada del PRI de 2015 a 2018. Salinas falleció en 2021 a los 82 años, dejando un legado que sigue vivo en la memoria de sus seguidores y colegas. Adriana Barraza, nominada al Oscar y conocida por su trabajo en películas como Amores Perros y Babel, se enfrenta al desafío de encarnar a Salinas en esta serie.

Barraza ha expresado su emoción y responsabilidad al asumir este papel, destacando la importancia de honrar la vida y el legado de Salinas. El proyecto promete revelar aspectos menos conocidos de la vida de Salinas, ofreciendo una perspectiva más íntima de sus logros, tristezas y su paso por la política. La serie busca no solo entretener, sino también inspirar a las nuevas generaciones con la historia de una mujer que rompió barreras y dejó una marca indeleble en la cultura mexicana.

Con esta bioserie, Carmen Salinas se une a la lista de grandes figuras del entretenimiento que han sido inmortalizadas en la pantalla, asegurando que su legado perdure por muchos años más. Tal como sucedió con Vicente Fernández pocos meses después de su fallecimiento, aunque este homenaje no fue bien recibido por la familia y hasta hubo una demanda para solicitar que no se transmitiera, mismo que no fue aprobado.

Fuente: Tribuna del Yaqui