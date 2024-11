¿Cuál es la fecha ideal para montar el arbolito de Navidad? ¡Que no te agarren las prisas!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos sabemos que una vez que llegamos a Día de Muertos, los días que restan del año se diluyen con rapidez frente a nuestros ojos. Cuando menos lo veamos, ya estaremos sentados en familia dándonos del abrazo para recibir el 2025. Mientras tanto, es momento de prepararnos para recibir la siguiente fiesta importante del 2024: Navidad.

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la fecha ideal para montar tu arbolito? Las señales a nuestro alrededor parecen indicarnos que ya es el momento; con montones de esferas, series de luces y otros artículos decorativos en los aparadores de cualquier centro comercial, listos para ser comprados y llevados a casa.

Ya sea que lo prefieras artificial o natural, minimalista, casero, con colores llamativos o más bien sobrios, lo importante es que aún tienes tiempo para decidirte por el estilo que más te convenza este año. Aunque no lo creas, sí hay una fecha especial en el calendario para poner manos a la obra y poner el árbol en algún lugar dentro de tu casa. El inicio del Adviento es, para muchos, el tiempo justo para poner en marcha esta tradición católica. Este periodo comienza cuatro domingos antes de la festividad. Por lo tanto, este año, el día correspondiente sería el 28 de noviembre.

Poner el árbol de Navidad puede ser una actividad para reforzar la unión familiar

Por otra parte, hay quienes prefieren cuadrar el montaje con el inicio de diciembre. Si formas parte de este team, entonces tendrás que esperar hasta el primer día del mes próximo. Desde luego, esta no es una regla estricta y no pasa nada si lo decoras antes o después de los plazos que te acabamos de compartir. Cada persona y familia dispone de agendas diferentes y a veces no queda de otra que hacerlo un día en el que no haya pendientes por cumplir, así que no te estreses.

Poner un arbolito de Navidad tiene ventajas positivas para la salud y convivencia. Charlie Hall, profesor y presidente del departamento de ciencias hortícolas de la Universidad Texas A&M, apuntó que este objeto verde reduce la ansiedad y la depresión. Además, puede generar compasión. Los beneficios aumentan si se incluye a otros integrantes de la familia en esta actividad, ya que estrecha los nexos.

El árbol simboliza la vida, el universo y el amor de Dios

Fuente: Tribuna Sonora