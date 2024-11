Denzel Washington revela escena eliminada en 'Gladiator II' en la que besa a otro hombre

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En una reciente entrevista en video, Denzel Washington sorprendió a sus seguidores al revelar una escena eliminada de la anticipada Gladiator II, en la que besó a otro hombre. La revelación, hecha en una conversación con el medio Gayety, expuso detalles de una escena en la que el personaje de Washington, Macrinus, un influyente corredor de poder en la antigua Roma, muestra su historia de relaciones con otros hombres, un aspecto que finalmente quedó fuera del corte teatral de la cinta.

El ganador del Oscar explicó que, aunque grabó la escena, el beso fue eliminado del montaje final. "Besé a un chico en los labios y creo que aún no estaban listos para eso", comentó con humor Washington. "Lo maté unos cinco minutos después. Es el beso de la muerte”. Hay que señalar que este detalle es una referencia al tono violento de la saga y al contexto del personaje en un mundo de intriga y poder entre gladiadores en la antigua Roma.

La actuación de Washington en Gladiator II, dirigida por el legendario Ridley Scott, ha generado fuertes rumores de Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Washington, quien interpreta a Macrinus, aceptó el papel por su respeto a Scott, con quien trabajó en American Gangster en 2007. En una reciente entrevista con Empire, el actor expresó su entusiasmo por volver a trabajar con Scott, de 86 años, quien, según él, continúa abordando el cine con vitalidad y entusiasmo: “Es una inspiración. Todos deberíamos querer sentirnos así a los 86 años”.

Además, hay que manifestar que el actor, quien ha insinuado en entrevistas recientes que podría estar considerando su retiro, señaló que su interés actual radica en proyectos de alto calibre con directores experimentados. "Para mí se trata de los cineastas. Solo me interesa trabajar con los mejores," comentó en el programa Today de Australia. "No sé cuántas películas más voy a hacer. Probablemente no sean tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho."

En fin, los fanáticos de la película ya cuentan los días para el estreno de Gladiator II, programado para el 22 de noviembre, en la cual Washington volverá a sorprender al público bajo la dirección de Scott en esta épica historia romana.

Fuente: Tribuna