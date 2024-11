¿Es gay? Sian Chiong finalmente se sincera y revela su orientación; presume a su pareja

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el polémico actor de origen cubano, Sian Chiong, está dando de que hablar, debido a que recientemente decidió poner fin a las especulaciones y se sinceró de su orientación sexual, respondiendo aparentemente si es cierto que es gay o bisexual. Para no dejar lugar a dudas sus palabras, el histrión de Televisa compartió una fotografía para presumir a su pareja a través de sus redes sociales.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Chiong tanto dentro del reality show como en el exterior, despertó las dudas con respecto a si en realidad le gustarían las mujeres, pues por su cercanía con Ricardo Peralta y que buscara crear una historia de amor con este, se rumoró que le gustan los hombres y estaba a nada de salir del clóset. En una ocasión, mientras hablaba de sus amores, Sian dio a entender que un hombre le rompió el corazón, pero al darse cuenta de que usó el pronombre masculino se arrepintió de inmediato.

Pero, aunque este se negaba a admitirlo, al exterior, comenzaron a salir fotografías de cuando el actor de La Mexicana y El Güero estaba en su natal cuba posando sobre las piernas de un hombre en lo que parece un bar, e incluso la famosa influencer mexicana, Wendy Guevara, dio a entender que sí tendría preferencias hacía los hombres, ya que ella había sido testigo de ciertas acciones en un bar gay de cuba, pero que no diría más porque no quería sacar a nadie del clóset.

Por su parte, al salir del reality show producido por Rosa María Noguerón, Sian se ha dedicado a dejar muy en el pasado su paso tan repudiado y hasta se encuentra con ayuda psicológica para superar todo el hate que ha recibido en los últimos meses. Sin embargo, hace un par de horas este a través de su cuenta de Instagram se puso a realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de la red social, en la que le cuestionaron si era bisexual.

El actor originario de Cuba, siendo muy contundente, declaró que no era ni gay o bisexual, que a él simplemente le gustaban las mujeres, incluso compartió en su respuesta una fotografía en la que aparece muy abrazado de una misteriosa mujer, a la cual no se le ve el rostro. Aunque no ha dicho si se encuentra en una relación sentimental, se cree que en dicha imagen la chica entre sus brazos sería su novia.

