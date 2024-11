"Lo mío es mío": Filtran acuerdo que hicieron Ángela Aguilar y Christian Nodal antes de su boda

Comparta este artículo

A poco más de tres meses de haberse celebrado la boda civil entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la unión de los artistas sigue provocando gran polémica, especialmente por el presunto triángulo amoroso que involucra a Cazzu, expareja del sonorense y madre de su hija.

En las últimas semanas, surgió un fuerte rumor que mencionaba que no existía el acta de matrimonio entre los cantantes de regional mexicano, dejando entrever que su unión podría ser falsa, por lo que en el programa La mesa caliente, de la cadena Telemundo, se presentó el documento que avalaría legalmente el enlace de los artistas.

“Recientemente, fueron muchas las especulaciones que se desataron cuestionando la veracidad del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal porque parecía que el acta matrimonial no estaba tan clara, pero hoy en exclusiva aquí en La mesa caliente les mostramos el documento oficial que comprueba la unión”, mencionó Verónica Bastos.

Ángela y Nodal se casaron por bienes separados

De la misma manera, la periodista de origen costarricense, detalló: “el matrimonio fue registrado en el estado de Morelos, en Cuernavaca, el día 24 de julio del 2024 y se certifica que Christian Jesús González Nodal de nacionalidad mexicana con 25 años se casó con Ángela Aguilar Álvarez Alcalá de nacionalidad mexicana con 20 años”.

No obstante, la sorpresa llegó minutos después, especialmente para Myrka Dellanos, quien no ocultó su asombro cuando Bastos mencionó: “El matrimonio se dio bajo separación de bienes”.

Acto seguido, la ex de Luis Miguel comentó: “Yo nunca había escuchado que el matrimonio se hacía con separación de bienes. ¿Qué significa? ¿Que si te separas ya está todo planificado?”.

A lo que Verónica explicó: “Que cada uno se lleva su platica para su banco. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo”. Y ante la admiración de Giselle Blondet y Bastos porque Myrka no conocía este término legal, Dellanos aclaró: “Te prometo que no lo sabía. Yo no sabía que podías poner eso en el acta de matrimonio”, aseveró la periodista cubana.

Fuente: Tribuna