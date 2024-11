Lucha contra el cáncer: Tras acabar desfigurada, actriz vuelve a Televisa y llora con triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Mariana Seoane, quien años atrás fue diagnosticada con un enorme tumor en el cuello, reapareció en la pantalla de Televisa recientemente y dejó sin palabras a todo el público debido a que rompió en llanto mientras compartía una triste noticia frente a las cámaras. Resulta que la también cantante se conmovió hasta las lágrimas al hablar de su lucha contra el cáncer, aunque ella no es quien sufre esta enfermedad.

Resulta que la llamada 'Niña Buena' platicó acerca del difícil proceso que enfrenta su madre, doña Stella García, quien recientemente volvió a ser diagnosticada con cáncer luego de una primera batalla en 2019. Este martes 12 de noviembre, Seoane estuvo de invitada en el programa Montse&Joe donde además de hablar del gran momento que vive en su carrera, también platicó del complicado momento personal que tiene su familia

Mi mamá está pasando un momento bien difícil, pero tengo la gran bendición de poder regresarle en vida todo lo que ha hecho conmigo ", explicó.

Sin evitar conmoverse, dijo con la voz entrecortada: "Ella ha sido la persona que más amo". En tanto que Yolanda Andrade agregó: "Ustedes han sido uña y mugre". A lo que la actriz de novelas como Amor gitano, Tres mujeres, Por ella soy Eva y Hasta el fin del mundo respondió: "Es el amor de mi vida, siempre me apoyó pero siempre me dijo 'tienes que mejorar esto', siempre me enseñó a reconocer la belleza y el talento en los demás".

Mariana Seoane confirmó que su mamá está muy delicada

Posteriormente, Seoane reconoció que gracias a su mamá ha encontrado su mejor versión: "Me ha hecho una persona de bien, soy una buena muchacha, con muchos errores pero soy una buena persona". Asimismo, reconoció que en este momento está enfocada en darle todo el amor a su madre: "Te amo mamá, amo a mi padre pero a ella la tengo en una situación complicada y tú sabes que todo lo que soy, te lo debo a ti".

Andrade luego reiteró que la mamá de Mariana era amiga de todos sus amigos: "Hemos vivido tantas cosas y tu mamá siempre presente", mientras que Montserrat Oliver agregó: "Muy gozadora, eso es bueno... ojalá la puede seguir gozando". Por su parte la villana de Tormenta en el paraíso, donde acabó desfigurada en el episodio final, también resaltó lo bien que se la pasaba doña Stella junto a ella y sus amigos:

Ha sido una mujer que lo ha disfrutado mucho, me acuerdo que me acompaña en todos lados y mis amigos dicen 'no vengas sin tu mamá', son cosas bellísimas".

Posteriormente, la originaria de Culiacán agregó: "Siempre ha sido detallista, positiva, amorosa". Finalmente, la intérprete de canciones como Mermelada expresó lo orgullosa que está de su madre: "Nunca juzgaba, era amiga mía".

