¿Luto en los Pinal? Norma Lazareno da triste noticia de Silvia Pinal tras crisis de salud

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la reconocida actriz, Norma Lazareno, recientemente ha brindado una entrevista para Sale el Sol y diferentes medios de comunicación, en el que dio una triste noticia con respecto a la situación familiar que enfrenta su querida amiga, la primera actriz y política, Silvia Pinal, después de su tan preocupante crisis de salud este 2024, ¿acaso viene luto en los Pinal?

La familia de la primera actriz de Televisa no viven su mejor época, pues en los últimos años se han visto envueltos en una serie de escándalos, como presuntas peleas entre los hermanos por la herencia de la 'Última Diva del Cine Mexicano', y por supuesto la terrible enfermedad que dicen que tendría a Silvia muy cerca de perder la vida y que entre diciembre del 2023 y marzo del 2024 la llevo al hospital en dos ocasiones.

Pero sin duda, el escándalo que más ha dado de que hablar en los últimos días, es la noticia de que oficialmente se ha dictaminado de forma legal y en base a una prueba de ADN, que Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo Guzmán Laguna, al que pronto se le será retirado el apellido. Según informes, la situación habría afectado mucho a la actriz, debido a que estaría profundamente encariñada de quien creyó su nieto tantos años.

Ahora, la actriz de Hasta El Viento Tiene Miedo durante una entrevista con varios medios de comunicación, declaró que sí le han dicho que no es su nieto, destacando que aunque "ella está bien y ya sabe que Apolo no es nieto de ella", tristemente sí fue doloroso para ella ese alejamiento del menor, pues estaba acostumbrada a él. Norma destacó que en este proceso, ayudó que el menor no estuvo cerca de ella y se hizo a la idea hace mucho de que ya no lo vería.

En cuanto a la manera en que tomó la situación, Norma señaló que el hijo que tuvo con Enrique Guzmán siempre tuvo una comunicación muy directa y sincera sobre el tema, por lo que cuando le mencionaron el veredicto final, ella no tuvo un impacto muy fuerte y su salud física no se vio afectada, pero que evidentemente sí hay un tema emocional, pero del que ya se encuentran saliendo: "Se lo dijeron de una manera tan sutil y tan bien encaminado que no repercutió en su salud y su estado de ánimo".

Fuente: Tribuna del Yaqui