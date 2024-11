Luto en Televisa: Querida actriz llora la muerte de su primer hijo y hace desgarradora súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de sufrir la pérdida de su primer bebé, una famosa actriz de telenovelas habla acerca del luto que ha pasado y cómo ha vivido el doloroso duelo. Se trata de Ana Brenda Contreras, quien ha participado en telenovelas de Televisa y Telemundo como Teresa, Corazón Indomable, La que no podía amar, Por amar sin ley y El Conde: Amor y Honor. La actriz de 37 años comunicó en septiembre de este año que había sufrido la muerte de su primer bebé junto a su esposo Zacarías Melhen.

En entrevista para el matutino Despierta América de Univisión, Ana Brenda reapareció en el aeropuerto y abrió su corazón para contar cómo ha sobrellevado su duelo y aprovechó para enviar un mensaje para aquellas mujeres que lamentablemente no han podido convertirse en madres y cómo las personas a su alrededor pueden hacerles preguntas que les resultan dolorosas sin tener la intención de hacerlo.

Ana Brenda y su esposo Zacarías

"Creo que de por sí es vulnerable esta situación, creo que es algo de naturaleza que nos pasa a las mujeres. Creo que no es una cosa personal ni de señalar a la gente y decirle 'es que me violentaste', creo que es hacer conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres, de las situaciones en las que estamos que de repente no siempre la gente lo sabe y cómo de repente nuestros comentarios, preguntas o cosas que asumimos pueden afectar emocionalmente a una persona", mencionó.

Y es que la actriz enfrentó una situación similar cuando perdió a su bebé, por lo que suplicó detener estos cuestionamientos. "Y no solamente una, yo ponía ese ejemplo porque literalmente fue lo que a mí me pasó, que un día antes había perdido al bebé y al siguiente día me topé con la prensa. Los adoro y lo saben, siempre hemos tenido buen rollo pero no tienen idea. Y eso pasa con tíos, con primos, con suegros que te preguntan de repente '¿para cuándo el bebé?'... no sabemos. Mi hablar fue para visibilizar eso", comentó acerca de su publicación.

Finalmente, aseguró que es importante solidarizarse y darse paciencia para vivir el duelo: "No deja de ser un duelo y no todos los duelos tienen una manera de ser específica pero este es particular por lo que ponía ahí, que generalmente lo hacemos menos porque tal vez no conociste a tu hijo pero justo por eso lo compartí para que más mujeres no se sientan solas y que su duelo no es menos importante solo porque las personas no lo tenemos tan presente", finalizó.

Como se recordará, a principios del mes de septiembre Ana Brenda informó a través de un desgarrador video que se encontraba en la espera de su primer hijo junto a su esposo cuando trágicamente lo perdió. Con un contundente mensaje, la actriz pidió empatía para las mujeres que lloraban estas pérdidas, pese a no haber llegado a dar a luz, asegurando que su dolor también es válido. "Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega. No importan las semanas, no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos", publicó entonces.

