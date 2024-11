Más polémica: Hermano de Christian Nodal reaparece maquillado; dicen está en transición

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Christian Nodal, el cantante de regional mexicano y actualmente pareja de Ángela Aguilar, se encuentra en el centro de la polémica no solo por su relación sentimental, sino también por los rumores de infidelidad tras la separación con Cazzu. Sin embargo, en esta ocasión su hermano menor, Alonso Nodal, es quien causó revuelo en redes sociales debido a su apariencia en recientes publicaciones y transmisiones en vivo junto a su hermana Amely.

Resulta que en sus últimas apariciones en redes, Alonso se mostró con un look que algunos usuarios interpretaron como maquillaje, lo cual desató una ola de especulaciones sobre su identidad de género. A raíz de esto, en redes comenzaron a circular rumores sobre una posible transición de género, aunque no se ha confirmado ninguna información al respecto. Hasta el momento, Alonso no ha emitido ninguna declaración sobre estas especulaciones, y tampoco lo han hecho sus padres ni sus hermanos.

Más polémica: Hermano de Christian Nodal reaparece maquillado. Foto: Internet

Es importante señalar que el uso de maquillaje no implica necesariamente una cuestión de identidad de género y que existen múltiples razones para usarlo, desde fines estéticos hasta expresiones artísticas. También cabe la posibilidad de que el efecto visto en las publicaciones de Alonso se deba al uso de filtros digitales, recurso común en redes sociales.

La reacción de los internautas ante la polémica fue variada. Mientras que algunos usuarios defendieron el derecho de Alonso a decidir sobre su apariencia y su vida privada, otros expresaron preocupación por los posibles ataques que podría recibir debido a la popularidad de su hermano Christian. Comentarios como “El hermano de Nodal es libre de hacer lo que quiera” y “Dejen en paz al hermano de Nodal, que sea feliz como él elija” resaltaron en defensa de Alonso y su privacidad.

Es relevante recordar que, aunque Nodal es una figura pública reconocida en el mundo del entretenimiento, su familia ha mantenido un perfil bajo, particularmente Alonso, quien ha optado por permanecer alejado de los reflectores. Su hermana Amely, por su parte, ha incursionado en redes sociales como influencer, ganando cierta popularidad, pero sin entrar en el ámbito artístico nacional.

La situación subraya la sensibilidad en torno al tema de la identidad y la libertad de expresión en redes sociales, así como la necesidad de respetar la privacidad de las personas, independientemente de su vínculo con figuras públicas. Mientras tanto, el público permanece atento a cualquier declaración oficial que pueda aclarar esta polémica familiar.

Fuente: Tribuna