¿Murió 'La Chilindrina'? Dejan helado a Televisa con FOTO del funeral y ella hace petición en VIDEO

Ciudad de México.- El nombre de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina', de nueva cuenta se volvió tendencia en redes sociales debido a que un canal de YouTube reportó su muerte recientemente y dejó sin palabras a todos sus fans. ¿Murió 'La Chilindrina'? No, afortunadamente se trató de una noticia falsa y horas atrás la reconocida actriz apareció públicamente en un evento donde fue entrevista.

El portal donde se reportó el falso fallecimiento de la intérprete de series como El Chavo del 8 fue el canal de YouTube Homenaje desde el corazón, donde hace dos días publicaron un video con el título: "FINALMENTE Acaba de CONFIRMARSE que LA CHILINDRINA A sus 75 años HA FALLECIDO". En la foto de portada de la publicación aparecía la escena de un funeral, además de que editaron una imagen para hacer parecer más vieja a María Antonieta.

Reportaron la falsa muerte de 'La Chilindrina'

Como se mencionó anteriormente, De las Nieves afortunadamente sigue con vida y ayer martes por la noche apareció en un evento, donde tuvo un encuentro con los reporteros donde habló de lo que viene para su carrera. La actriz de novelas como Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa, Sueños y caramelos compartió que el próximo año podría llegar a Europa, luego de alcanzar el éxito en todo América Latina y parte de Estados Unidos.

Si Dios quiere, el año que entra nos vamos a España".

Sobre su visita al país ibérico, 'La Chilindrina' dijo: "Todavía no sé, estamos en pláticas... es para hablar de mi carrera, de lo que he hecho". Asimismo, la comediante compartió qué le faltaba hacer en su carrera: "Ya hice de todo, pero lo que nunca se me hubiera ocurrido era que iban a pasar El Chavo tanto en el Canal 2 (Las Estrellas) como en Vix". María Antonieta se dijo agradecida porque gracias a la retransmisión de El Chavo del 8 tiene trabajo de sobra".

Me está cayendo mucha chamba de nuevo... Mi mánager recibe llamadas que si voy a seguir trabajando, que si puedo ir a tal lado, si Dios quiere en diciembre voy a tener mucha chamba".

Sin embargo, aclaró que hasta el momento Televisa no le ha hecho alguna propuesta para volver a trabajar: "Me dejaste muda, pero ¡nombre! ojalá, nada más que me hablen, yo estoy bien puesta". Y pese a que durante casi 20 años su imagen no apareció en la empresa, aclaró que ella nunca ha estado vetada: "Nunca he estado vetada, a mí no me lo han dicho, las veces que he ido me han dejado vetar".

Para mí es un verdadero privilegio haber estado en El Chavo y que lo hayan vuelto a pasar, estoy llena de alegría", agregó.

Finalmente, la artista mexicana hizo una petición a los productores de novelas y les recordó que ella se siente lista y preparada para volver a los foros de grabación: "No, pero si me llaman, estoy puestísima... a todos los productores que les guste yo para un nuevo personaje, estoy puestísima".

