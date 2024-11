Polémica: Cambian letra de canción '+57' de Karol G por verso inapropiado

Comparta este artículo

Medellín, Colombia. - La canción +57, lanzada recientemente y que destaca a algunos de los artistas urbanos más reconocidos de Colombia como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums, se encuentra en el centro de la controversia. Y es que hay que decir que la polémica surgió a raíz de un verso en el que Feid menciona: “Mamacita desde los fourteen (14)”, frase que numerosos internautas señalaron como una posible alusión a la sexualización de menores de edad.

Tras el revuelo causado, el Congreso de la República de Colombia solicitó formalmente a Bichota Records LLC, la disquera de Karol G, retirar la canción de todas las plataformas digitales. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ofreció a capacitar a los artistas involucrados en temas de género y protección de menores.

En respuesta a las críticas, la canción fue modificada, reemplazando el controvertido “fourteen (14)” por “eighteen (18)” en la línea cuestionada. Esta nueva versión ya se encuentra disponible en la opción de video en Spotify y se espera que en las próximas horas esté actualizada en otras plataformas para intentar poner fin a la polémica.

La acción ha desatado una fuerte discusión en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas. Algunos defienden el cambio como una medida necesaria y sugieren que se aplique a otras canciones que también manejan contenido controvertido. Otros consideran que la reacción fue exagerada y cuestionan la necesidad de censura en el género urbano. Entre los comentarios destacan opiniones como: “Me parece una ridiculez esto. Tuvieron que juntarse varios artistas para que en una canción estalle la bomba, donde hay más canciones que dicen más barbaridades que esta”, y “¿Tanto le costaba poner una edad adulta?”.

Ante la controversia, Karol G también recurrió a sus redes sociales para expresar su incomodidad y ofrecer disculpas. “Se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente (...) ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, escribió la cantante en una historia de Instagram.

La situación ha reabierto el debate sobre los límites en las letras de las canciones urbanas y la responsabilidad social de los artistas, especialmente en temas de género y protección a menores. Mientras el cambio en la letra de “+57” podría ayudar a apaciguar la polémica, queda claro que el público y las instituciones siguen atentos a la evolución del contenido en la industria musical.

Fuente: Tribuna