¿Por Victoria Ruffo? Tras drama, José Eduardo revela si se quita apellido de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- El famoso actor y presentador, José Eduardo Derbez, recientemente ha brindado una entrevista en la que reveló si piensa quitarse el apellido de su padre, en honor a su madre, la querida actriz de melodramas, Victoria Ruffo. Estos rumores surgen después de que hubiera drama familiar ante los comentarios que realizó Eugenio Derbez en contra de la protagonista de Corona de Lágrimas.

Hace unas semanas, el presentador y sus dos padres se vieron envueltos en una polémica, dado a que el exactor de Televisa afirmó que los vicios de José Eduardo los aprendió por ver a Victoria, a lo que este declaró que él se la pasó embarazando a mujeres y nadie lo anda juzgando. Se creyó que esto provocaría una fuerte división, pero la realidad es que el actor de Renta Congelada mencionó que está perfecto con ambos padres y se quieren y respetan mucho.

Tras esto, se ha cuestionado la probabilidad de que José Eduardo piense en quitarse el apellido del creador de La Familia P.Luche, pero no debido a este escándalo, sino para seguir los pasos de su hermano menor, Vadhir Derbez, quien acaba de confesar el porqué tomó dicha decisión: "Yo creo que Vadhir puede vivir solo y por sí mismo y en la música, luego el tener creo que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos estos prejuicios detrás, es justo lo que no quiero". ¿El actor tomará el mismo camino?

Al ser cuestionado por Venga la Alegría sobre esta posibilidad, José Eduardo negó rotundamente que piense en retirarse el Derbez y quedar solo con sus nombres de pila o sustituirlo por el de la reconocida actriz de La Madrastra, pues señala que está orgulloso de este y le ha dado muchas cosas buenas: "Les ha dado a muchos por quitarse nombres y apellidos, pero, y muy respetable. No, no, estoy muy bien, muy orgulloso de quien soy y de mi nombre. Digo, mi trabajo hablado por mí, mis proyectos, y sí, pues a este nombre le debo mucho, mucho, mucho".

Con respecto a su hermano, el presentador de Miembros Al Aire señaló que respeta el que opté por este cambio en su vida porque a lo mejor para él es importante, pero que él personalmente no lo haría y le gustan las cosas así como son: "Yo no, respeto mucho la decisión de mi hermano. Bueno, pues a él creo que tiene el Derbez de nombre, entonces pues fue como cortarse el nombre. Pero yo no, me dejé, o sea, es como cortar el Eduardo. No, me gusta mi nombre, me gusta así completito, Derbez".

Finalmente, sentenció para TV Azteca, que él siente mucho amor por los dos padres increíbles que tiene, incluso mencionó que al inicio de su carrera era José Eduardo Derbez Ruffo, y fue la propia gente que le acortó el apellido de su madre, que no fue tema suyo y hasta el momento no ha tenido problemas con su madre por eso: "Yo me había puesto como José Eduardo Derbez Ruffo y después la gente como que solito lo fue cortando al Derbez. Espero que no (haya tenido problema), y si sí no me lo dijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui