¿Quién es Benny Blanco, el polémico novio de Selena Gómez y 'El Hombre Más Sexy de 2024'?

Los Ángeles, California. - El pasado 11 de noviembre, la revista People publicó su lista anual de los hombres más sexys, con Benny Blanco liderando la edición de 2024. Lo cierto es que este anuncio ha causado revuelo en redes sociales y entre los seguidores de Selena Gómez, quien reaccionó emocionada al reconocimiento de su pareja. “No solo me amas de manera incondicional, tú siempre me traes mi Taco Bell Mexican pizza”, bromeó Gómez en una historia de Instagram, acompañando su mensaje con una frase del poeta William C. Hamman, dedicada a Blanco.

Blanco, cuyo verdadero nombre es Benjamin Levin, nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, y saltó a la fama como productor musical de éxitos como I Kissed a Girl y Hot n Cold de Katy Perry. Su carrera ha incluido colaboraciones de alto perfil en éxitos como el álbum Voicenotes de Charlie Puth, y canciones populares como I Found You con Calvin Harris, Better to Lie con Jesse Rutherford y Swae Lee, y Roses con Juice Wrld y Brendon Urie.

En el reportaje de People, titulado “Él cocina. Él es el anfitrión. Él corteja”, Blanco compartió lo que él considera las claves para ser un caballero en la actualidad: “La caballerosidad no ha muerto”, afirma el productor, quien asegura haberse sentido siempre seguro de sí mismo.

Sin embargo, hay que decir que Blanco ha sido figura de controversia en varias ocasiones. En una de sus polémicas más recientes, la organización PETA lo denunció por posar con una langosta en una sesión de fotos, argumentando que este acto promovía el maltrato animal. Además, en el pasado, el productor causó revuelo cuando hizo comentarios sobre Gómez, afirmando que ella solía lanzar proyectos impulsados por la fama en lugar de la calidad, lo que fue criticado por los seguidores de la cantante.

A pesar de estos episodios, la relación entre Blanco y Gómez parece haberse fortalecido, y muchos fans celebran la nueva faceta de la pareja. El título de People añadió un nuevo matiz a la fama de Benny Blanco, quien sigue sumando tanto éxitos como controversias en el mundo del espectáculo.

Fuente: Tribuna Sonora