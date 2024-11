Ricardo Peralta anuncia su retiro tras abucheos en premiere de 'Wicked': "No me busquen"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de tanto hate, Ricardo Peralta ha tomado una complicada y drástica decisión sobre su vida, para el bien de su salud mental, por lo cual a través de sus redes sociales ha anunciado su retiro de la vida pública, pidiendo a medios de comunicación que no lo busquen hasta que él decida regresar de su autodestierro del mundo del espectáculo. El influencer eligió este camino por los abucheos en la premiere de Wicked en México.

Peralta sigue pagando las consecuencias por sus actitudes al interior de La Casa de los Famosos México, debido a que el pasado lunes 11 de noviembre, cuando se presentó a la gran premiere en la que se reunieron las protagonistas del filme, Ariana Grande y Cynthia Erivo, lo abuchearon y gritaron frases como "fuera" y "cul...". Fans aclararon que no es solo por el reality show, sino que compartieron dos recuerdos en el que se burla del físico de Ariana y menosprecia a Danna Paola, que es la voz en español del personaje principal.

Tras esto, mediante su cuenta de Instagram, Peralta compartió que estaba en un ataque de ansiedad por esto y se disculpó con el público, pidiendo que terminaran con todo este odio en su contra, en especial a los fans de la intérprete de Dangerous Woman, asegurando que a ella no le gusta estas actitudes: "Definitivamente, promover el hate puede ser muy dañino para la mente de alguien, pero ya andamos en terapia.... Nunca fue mi intención hacer enojar a un país entero que te dijera yo. Si eres fan de Ariana como yo lo soy, sabes que ella no apoya el bullying, ni el acoso mediático".

Su mensaje no obtuvo el efecto deseado, debido a que al exparticipante de MasterChef Celebrity le vino más hate y burlas, recordándole como él dentro de la casa le gritó a Briggitte Bozzo que no llorara y soportara los ataques en su contra. Ante esto, ha compartido que dada la situación y lo duro que se está volviendo la situación, ha decidido alejarse de la vida pública una temporada, en lo que él logra recuperarse emocionalmente, pidiendo que no lo busquen.

Atención a los medios y prensa en general. Por el momento no estoy dando entrevistas a ningún medio, ni a ningún podcast. Les pido atentamente que dejen de pasarse mi teléfono o tratar de comunicarse conmigo o mi familia", expresó.

Finalmente, el fundador del canal Pepe y Teo, señaló que en cuanto él ya se sienta preparado para hablar del tema y dar un testimonio lo hará a través de sus redes sociales y solo le quedaba decir hasta luego y agradecer a todas las personas que le han brindado su apoyo en estos momentos: "Cuando esté listo lo haré saber en mis redes sociales. Estoy bien, agradezco a las personas que se han acercado para brindar apoyo y contención en este delicado momento. Gracias por su comprensión".

Ricardo revela se retira momentáneamente. Instagram @ricardoperalta

