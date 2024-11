¿Termina con Gala Montes? Karime Pindter revela su molestia tras pelea con Briggitte Bozzo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora e influencer, Karime Pindter, finalmente ha dado respuesta a la polémica que invade a 'Las Chicas Superponedoras', y dio una entrevista en exclusiva para el programa Hoy en el que por primera vez ha revelado su molestia ante la intensa pelea mediática entre las dos jóvenes actrices de 24 años de edad, Briggitte Bozzo y Gala Montes, ¿acaso terminó con la estrella de Televisa?

Hace un par de semanas, la actriz de Vivir de Amor declaró que su amistad con Bozzo había terminado debido a que era "incongruente" con lo que hizo y dijo dentro de La Casa de los Famosos México, con lo que ahora hace estando ya en el mundo exterior y su verdad, señalando que se siente muy dolida por varias declaraciones que ha dado: "Yo ahorita a esta persona no la quiero porque me ha afectado lo que dice".

Por su parte, Bozzo señaló que ella se enfocaba en sus proyectos laborales, como la obra de teatro La Señora Presidenta, y muchos otros que le han llegado en las últimas semanas, afirmando que no tiene nada malo que decir de la actriz de El Señor de los Cielos y les deseaba lo mejor: "No esperemos a veces tener como, estas amistades, si se dan y ella es para mi, pues diosito me la va a volver a poner en el camino y si no, también, pues le llegarán personas que vibren con ella y conecten con ella".

La exintegrante de Acapulco Shore mencionó que ella ama a Gala y Briggitte, por lo que no se ha metido en esa pelea y les está dando su espacio para que ellas se arreglen, y por su parte mantiene su relación por separado y siguen siendo las mejores amigas, hablando a diario: "El tema de Briggitte y Gala es su pedo y ellas lo huelen, pero de mi parte estoy mega bien con las dos, las adoro, Briggitte es mi chiquita hermosa, Gala es mi Diosa misteriosa y yo a las dos las amo y las adoro".

Karime negó saber que fue lo que detonó la pelea, pero que en el grupo que tienen las tres, solo una vez entraron en discusión, pero ellas las calmó y todo volvió a la normalidad, afirmando que está segura que todo pasará y volverán a ser grandes amigas ya que todo se aclaré y puedan volver a veese y tener tiempo de calidad: "No sé, yo soy la hermana mayor, la mediadora, hasta tenemos un grupo de Whats donde se quisieron pelear y yo les puse una cara (gesto de desagrado), pero nos amamos. Yo creo que es más un malentendido".

Fuente: Tribuna del Yaqui