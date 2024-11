Adiós a 'La Chilindrina': Tras veto de Televisa, la actriz sufre dolorosa muerte y alista su funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser dada por muerta en varias ocasiones y revelar que ya tenía listo todo para su funeral, la actriz de Televisa María Antonieta de las Nieves deja en shock con fuertes declaraciones sobre su último adiós. La intérprete del famoso personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8 reapareció ante la prensa y aclaró qué sucederá cuando pierda la vida y si sus hijos finalmente querrán cumplir su última voluntad luego de que esta les causara algunas incomodidades.

Como se recordará, María Antonieta empezó su carrera artística en Televisa en la década 70 en programas cómicos como Chespirito y El Chavo del 8. También actuó en telenovelas como Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa y Sueños y caramelos, sin embargo, estuvo vetada por muchos años de la televisora tras problemas por los derechos de su personaje de 'La Chilindrina', mismos que afortunadamente quedaron resueltos, aunque recientemente pidió a productores que le den trabajo.

'La Chilindrina'

Luego de que hace unos días declarara que ya está preparando su funeral e incluso mencionara que quiere que cuando muera sus hijos la entierren con su vestuario de 'La Chilindrina', la actriz aclaró sus palabras y reiteró que prefiere hacerlo todo en vida: "Así soy yo, a mí no me da miedo. Yo ya tengo todo listo, no quiero dejarles a mis hijos ninguna bronca. La única broncas que me saquen de mi cama para llevarme a donde voy a descansar para siempre".

La artista de 74 años, quien sufrió la triste muerte de su esposo de una neumonía en el 2019, aseguró que no le tiene miedo a la muerte: "No, de ninguna manera. Le tengo miedo al dolor, mientras no sea con dolor cuando yo me muera, todo está bien... bienvenida", expresó. Sobre su última voluntad, en la que pidió a sus hijos que la vistieran de 'La Chilindrina', aseguró que optó por cambiarla para no molestarlos, pues ellos le habrían dicho que sería "muy ridícula" en caso de hacerlo.

"A mis hijos no les hace ninguna gracia", reiteró, sin embargo, aseguró que prefiere irse en paz y no hacerlo. "Yo quiero que ellos estén contentos y felices, yo no voy a causar ningún problema (...) ya no (lo haré), cuando mis hijos me dieron un no rotundo dije: 'mis hijos tienen razón' y a ellos les toca el paquete, que me entierren como sea", dijo, asegurando que todo su patrimonio sería para ellos. Finalmente, aconsejó a todos para que dejen en orden su herencia antes de partir: "Prepárenlo en vida para que no le dejemos a nuestros deudos ninguna bronca", finalizó.

Fuente: Tribuna