¿Caída en desgracia? Aseguran que Katy Perry fue a 'VLA' porque en EU ya no la quieren

Ciudad de México.- Corría el año 2010, cuando Katy Perry fue condecorada como una de las cantantes más exitosas de la década y es que, cada canción nueva, que la cantante originaria de Santa Bárbara, California, lanzaba al mercado se convertía en un hit total, tan solo hay que recordar algunos temas que lanzó en aquella década como fue el caso de Last Friday Night, The One That Got Away (misma que sigue sonando con fuerza), Teenage Dream, Roar, Hot n Cold, Firework, entre muchas otras.

Aunque el show del medio tiempo del Superbowl de Katy Perry es recordado como uno de los más legendarios, la gente no ignora el hecho de que la cantante dejó de tener tanto éxito en la música durante los últimos años, lo que ha generado cientos de rumores entorno a la intérprete de que habría sido repudiada por sus fanáticos estadounidenses y que ahora ya es una paria en la industria de la música de su país.

Dicha creencia aumentó durante la mañana del pasado miércoles 13 noviembre, cuando Katy llegó a Venga la Alegría, programa en el que anunció que tendría una gira y visitaría algunas de las ciudades más importantes de México, en cuanto a conciertos se refiere, puesto llegaría a la CDMX, Guadalajara y Monterrey. La gente consideró que la famosa habría llegado a TV Azteca como una señal de desesperación y no pudieron evitar compararla con Drake Bell.

Así como lo lees, resulta ser que el nombre del cantante de I Found A Way se convirtió en tendencia, casi a la par del de Katy Perry, ya que, creen que tanto la estrella de pop, como el cantante de Nickelodeon serían famosos caídos en desgracia que intentan enriquecerse en México: “Nunca falla la de ‘famoso cancelado en Estados Unidos se viene a México a rascar hasta el último centavo’. Primero Drake Bell, ahora Katy Perry”.

Otros comentarios en redes sociales fueron: “Ahora Katy Perry ya no es viral, está funada y a nadie le interesa su trabajo, ¿será la nueva Drake Bell en México?” o “Es dolorosamente chistoso cuando un artista estadounidense que alguna vez alcanzó la fama mundial y se creían inalcanzables y empiezan a fracasar en Estados Unidos se vienen a México a decir: ‘Me encantan los tacos’. Ejemplos: Katy Perry y Drake Bell”. Y tú, ¿qué consideras?, ¿crees que la intérprete estaría utilizando a la República para relanzar su carrera?

