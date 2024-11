Claudia Álvarez estalla furiosa por polémica de Ángela Aguilar en evento de 'Mujer del Año'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Claudia Álvarez, mientras que desfilaba por la alfombra dorada del evento de la 'Mujer del Año', organizado por la revista Glamour Latam, no pudo evitar estallar furiosa, después de que fuera cuestionada por la polémica de Ángela Aguilar. Los medios quedaron en shock ante la implacable manera en la que exigió respeto para el importante momento para la intérprete de Abrázame.

Al ser, Ángela, tan criticada y señalada de robarle el marido a la reconocida cantante de rap argentina, Cazzu, el público quedó en shock y reaccionó muy molesto e indignado, al enterarse que la mencionada revista decidió poner a la hija de Pepe Aguilar como una de las Mujeres del Año de este 2024, en la categoría de la industria del regional mexicano, al igual que Galilea Montijo estuvo en el de la moda. Pese a que hubo petición para que se retirara esta decisión y buscarán a alguien más, la revista se mantuvo y la cantante se presentó a su evento para recibir su galardón el pasado miércoles 13 de noviembre.

La actriz de Televisa, que también fue reconocida y estuvo presente para brindarle su apoyo a todas sus colegas, demostró que es la verdadera sororidad femenina, molestándose de que hayan atacado de esa manera a la intérprete de En Realidad, pues lo que importa es su carrera, no vida personal: "Se le está premiando su carrera, y creo que su carrera es maravillosa, a nivel personal, a mí me vale gorro lo que cada quien haga con su vida. Yo veo su carrera y se me hace, que tiene una carrera hermosa, tiene una voz privilegiada y venimos a aplaudirle a ella y a todas".

Pese a que la actriz de Vencer El Desamor no quería tocar el tema, la prensa insistió y le cuestionó sobre que pensaba de lo que dijo la intérprete de Nena Trampa de ella y su aparente infidelidad con Christian Nodal, una vez más, Álvarez declaró que ella no le interesa meterse en esos dimes y diretes y sería incapaz de lanzar hate a alguien: "Yo no soy hater de ella ni de nadie, jamás en la vida me atrevería, a no sé, a lanzar una opinión sin conocer absolutamente nada, y aunque lo conociera, aunque conociera la historia, yo no soy absolutamente nadie".

Finalmente, y ya visiblemente molesta con la prensa por su insistencia sobre los ataques a los creadores de Dime Cómo Quieras, concluyó afirmando que en ese momento lo que iba a hacer era repartir su "hermosa energía" y aplaudir a sus compañeras por su merecido reconocimiento: "Cada quien vive su vida como quiera y a mi me toca venir, aplaudir, desfrutar y lanzar mi hermosa energía porque para eso venimos, ¿no?, a este mundo".

Fuente: Tribuna del Yaqui