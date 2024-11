¿Está embarazada? Galilea Montijo hace íntima confesión y revela planes de retiro en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa conductora Galilea Montijo apareció públicamente para recibir el premio de 'La Mujer del Año' promovido por la revista Glamour y por supuesto platicó con los reporteros de forma breve. Luego de múltiples especulaciones, la presentadora estrella del programa Hoy confesó sobre sus planes a futuro luego de hablar sobre un posible embarazo y su supuesto retiro de Televisa.

Como se sabe, en los últimos años 'La Gali' ha dado mucho de qué hablar debido a su vida personal ya que a inicios de 2023 confesó su divorcio de Fernando Reina Iglesias, con quien se casó en el año 2011 y tuvo a su primer hijo Mateo unos meses después. Tras confirmar su separación, la originaria de Guadalajara, Jalisco, tardó solo unos meses para encontrar el amor, iniciando una relación con el modelo español Isaac Moreno.

Galilea Montijo desea tener un segundo hijo

El flechazo entre la también actriz y el originario de Tenerife fue inmediato y tan fuerte, que ambos manifestaron su deseo de ser padres juntos, de ser posible de una niña; pero debido a que Montijo es una mujer de 51 años, ya no es posible que se embarace por la vía natural. Durante su paso por el evento de la revista, la tapatía fue interceptada por reporteros que de inmediato la cuestionaron: ¿Está embarazada?

No, me encantaría pero ya no puedo, desde mis 47 años (me llegó la menopausia), fue muy temprano y pues nada", expresó la artista.

Sin embargo, la también presentadora de La Casa de los Famosos México manifestó que ella e Isaac están haciendo todo lo posible para cumplir su sueño de tener un hijo juntos: "Ya vimos dónde (hacer un tratamiento) y si no se puede, va haber paso tres, pero es un proceso complicado, un proceso hormonal, vamos a ver si la vida nos sorprende". No obstante, Galilea aseguró que de no conseguir ser madre nuevamente, está feliz con la familia que tiene con su hijo y sus dos exhijastros.

Y si no, ya fui mamá, soy mamá de tres, la vida me regaló a dos, Mateo es el motor de mi vida".

Montijo ventiló que también ha contemplado adoptar y que ve como última opción rentar un vientre. Y pese a que por su edad podría ser un embarazo de alto riesgo, Gali confesó que no tiene planeado retirarse de Televisa: "No, para nada, es nada más tiempo de vuelos, ir a España, pero retirarme jamás, soy de la vieja escuela".

