Familia Aguilar trata con desprecio a Emiliano, según confesó un testigo

Ciudad de México.- Las controversias que rodean a esta la dinastía Aguilar no son nuevas, ya que recientemente se reveló que José Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, es excluido cada vez que intenta acercarse a sus familiares. Este distanciamiento se hizo aún más notorio cuando no fue invitado a la boda de su hermana con Christian Nodal. Ello desató su inconformidad, la cual expresó públicamente a través de sus redes sociales.

Emiliano se mantiene bajo el escrutinio mediático por su pasado polémico. Hace siete años, fue detenido en la frontera con Estados Unidos al ser acusado de ingresar ilegalmente a cuatro ciudadanos chinos. En una entrevista para el canal de YouTube GAFE423 confesó ha optado por forjar su propio camino sin recurrir al apoyo económico de su padre, Pepe Aguilar. Esta decisión lo ha llevado a atravesar momentos difíciles, como trabajar en el sector de construcción en Estados Unidos.

Durante la entrevista, dejó en claro que nunca ha he pedido ni un solo peso al intérprete de Por Mujeres Como Tú: "Nunca he dicho: ‘Ay, apá, préstame 500 pesos, 500 dólares, o lo que sea’. No, nunca lo he hecho". Aunque han surgido rumores sobre tensiones familiares, Pepe Aguilar ha afirmado recientemente que Emiliano siempre tiene las puertas abiertas en la familia, pero esta versión no coincide con la dicha por un testigo.

Esta persona, cercana a la familia, cuya identidad permanece bajo anonimato, declaró que Emiliano, suele ser tratado de manera muy mala por toda la familia. Contó que, en una ocasión intentó quedarse a dormir en su casa, pero lo despreciaron. Hasta el momento, ni la familia Aguilar ni Emiliano han emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones.

Su silencio puede responder a un esfuerzo por evitar que la presión mediática y crítica pública aumente, pues, como sabemos, la familia pasa por un momento complicado a raíz del controversial matrimonio entre los artistas, así como el nombramiento como 'Mujer del Año' que la revista Glamour le concedió a Aguilar, o bien, porque Nickelodeon la asignó como conductora de un programa para la entrega de premios. Se dice que todo ello serían estrategias para limpiar el nombre de la joven.

