Filtran 'verdadera' reacción de Ángela Aguilar al recibir el premio a la Mujer del Año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer, Ángela Aguilar recibió el premio a la Mujer del Año, galardón concedido por la revista Glamour, algo en lo que muy pocos mexicanos estuvieron de acuerdo, puesto consideran que la joven nieta de Flor Silvestre no contaría con los valores necesarios para ser nominada a semejante cargo. Y es que, como muchos recordarán, la cantante de La Llorona ha sido blanco de críticas desde el 2022 cuando se declaró 25 por ciento argentina; pero todo empeoró cuando fue vista como la tercera en discordia de la relación entre Cazzu y Nodal.

Tal fue el descontento de la gente que, cuando salió a la luz que Ángela sería condecorada como la Mujer del Año en la música del regional mexicano, se organizó un colecta de firmas en el portal Change.org con la finalidad de que la joven de 20 años no recibiera su premio, logrando acumular más de 500 mil firmas; sin embargo, esto no impidió que Glamour diera marcha atrás y la cantante de Ahí donde me ven terminó asistiendo junto a su esposo Christian Nodal.

Filtran verdadero humor de Ángela Aguilar al recibir el premio a la Mujer del Año

Créditos: Internet

Como era de esperarse, mucha gente quisiera saber cuál fue la verdadera reacción de Ángela al recibir el galardón y para responder esta pregunta, la grafóloga Maryfer Centeno realizó un análisis de lenguaje corporal de la cantante con lo que se supo (relativamente) qué era lo que pasaba por la menta de Aguilar cuando subió al podio: “Cuando entra al escenario lo hace con una postura de protección, con las manos entrelazadas, quiero que vena cómo está ligeramente agachada y poco a poco va teniendo confianza.”

Según lo declarado por Maryfer, conforme Ángela avanza hacia el escenario va ganando cada vez más seguridad: “Cuando va caminando hacia el podio hace un rostro de satisfacción, de lo logré, es mío, me lo merezco”; sin embargo, esta sensación va aminorando conforme pasan los segundos, puesto de forma gradual va adoptando la misma posición que antes: “Se acomoda el pelo, la oreja, las manos una vez más entrelazadas muy cerca del estómago, protegiéndose como si fuera Ángela Aguilar de alguna forma está tratando de cuidar cada palabra y cada cosa que dice”.

Maryfer menciona que el tono de voz de Ángela es por demás suave, con lo que denotaría que se encontraba nerviosa: “Dice ‘mi talento, mi música’. Además el tono de voz es muy sedosito, con una gran facilidad de convencimiento. A mí me parece que si estaba nerviosa, lo recibe con cautela y ni siquiera estuvo en la alfombra roja donde todas estuvieron”. Cabe aclarar que, Centeno tiene razón y es que, según algunas especulaciones, Ángela habría optado por no presentarse al inicio del evento porque no quería lidiar con la prensa.

Fuentes: Tribuna