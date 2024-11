¿Fue infiel? Tras divorcio, Galilea Montijo filtra fuerte secreto de su noviazgo con Isaac Moreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios del pasado 2023 la conductora Galilea Montijo sorprendió a sus miles de seguidores luego de confirmar que se estaba divorciando de Fernando Reina Iglesias luego de 12 años de matrimonio. A escasos meses de dar la noticia de su separación la también actriz de 51 años fue relacionada sentimentalmente con el modelo Isaac Moreno con quien ahora tiene un noviazgo, por lo que de inmediato se especuló que se podría haber tratado de una relación extramarital.

Sin embargo el noviazgo de 'La Gali' y el originario de España progresó a tal grado de que ahora están buscando tener una niña juntos. Durante el más reciente capítulo del programa Netas Divinas, la famosa originaria de Guadalajara compartió con el público algunos detalles nunca antes revelados sobre su noviazgo con el guapo modelo español, quién es unos años más joven que ella y quién además ya tiene un niño

Galilea Montijo se divorció tras 12 años de matrimonio

La conductora y actriz Consuelo Duval preguntó a Galilea sobre cuánto llevaba de relación con Isaac y luego de mencionarle Que iban a cumplir 2 años juntos, la tapatía señaló que estaban cumpliendo alrededor de un año 8 meses: "Año y 8, sí...". Este tiempo coincide con el término de su relación con Fernando por lo cual se podría descartar que haya habido un infidelidad.

Posteriormente Galilea continuó con las confesiones y reconoció ante las cámaras del programa de Unicable que aunque ella no se quería enamorar, ahora se encuentra muy feliz al lado de Moreno: "Cuando me divorcio, lo que menos me pasaba por la mente era conocer a alguien, yo decía 'cero, voy a andar de fiesta, de viaje con mis amigas', es lo primero que piensas", comenzó a contar la tapatía.

Y debido a que se encuentra sumamente contenta con Isaac, Gali considera que conocerlo fue un regalo divino: "Dios me quiere tanto que dijo 'no, no te vas a alocar, vas a conocer a un buen hombre". Luego, la tapatía se deshizo en halagos hacia su pareja: "Es un muy buen hombre, dije 'Diosito sí me quieres bien mucho'". Sobre porqué se enamoró de su novio, Montijo declaró: "Me da mucha paz".

El resto del elenco de Netas Divinas quedó muy conmovido al escuchar las declaraciones que estaba haciendo Galilea y la felicitaron por construir una relación tan bonita. En tanto que Natalia Téllez declaró porqué ha funcionado su relación con su novio Antonio: "No estoy pretendiendo nada... porque dije 'no voy a pretender que soy linda', hice un poco las paces conmigo".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable