"Fui infiel": Jorge Losa admite ponerle los cuernos a Ferka con Serrath y revela detalles

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, al fin Jorge Losa respondió contundente la verdad detrás de su amorío con Serrath, declarando que "sí fui infiel" en la cuestión que se tiene como concepto de una deslealtad que a visto que se tiene, por lo que dice que si es así, admite ponerlo los cuernos a su ahora pareja, la actriz y presentadora Ferka, impactando al completar la explicación al revelar detalles de como sucedió todo.

Poco antes de que Losa viajara hacía República Dominicana para participar en La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, se reveló su ruptura con María Fernanda Quiroz, la cual culpó a la joven actriz de ser la tercera en discordia. Por su parte, Serrath negó ser la amante y aseguró que fue una amiga nada más: "Estoy muy tranquila. Ella saca todo de contexto. No me metí en ninguna relación. Lo que sucedió es que ella no quería que Jorge me hablara y él le dijo tajante: 'A mí, Serrath me cae muy bien y no le voy a dejar de hablar'".

Losa había mantenido silencio sobre la situación, sin embargo, en su entrevista con Roberto Carlo, para su podcast de nombre El Papishou, decidió romper el silencio y señalar, que deberían dejar meter tanto a Serrath, cuando en realidad lo que importa es que él estaba atravesando una crisis personal terrible y estaba "roto" sin saber que hacer: "De repente se le da mucha importancia a Serrath y creo que no la tiene tanto. Creo que aquí lo que verdaderamente tiene importancia es lo roto que yo estaba".

En cuanto a si fue infiel o no, el exparticipante de Guerreros 2020, declaró que sí lo fue, si la gente se basa en la cercanía por mensajes que tuvo con su colega, pero en cuanto a temas carnales como besos o llegar a tener intimidad con la exparticipante de Enamorándonos, no era de esa manera pues no hubo relaciones entre ellos: "Respondiéndote puntualmente al tema de la infidelidad. De repente, de lo que se considere infidelidad, si infidelidad es hablar con otra persona, sí hubo infidelidad. Si es pasar a temas más carnales, no lo hubo

Tras esto, mencionó que todo lo que pasó entre él y la exhabitante de La Casa de los Famosos, en la versión de Telemundo, es que él vio una manera de desahogarse y siempre la vio como simplemente una gran amiga que lo estaba salvando, aunque ahora admite que ve las cosas muy diferentes que al inicio: "De la forma en la que yo estaba tan perdido, yo dije: 'Me agarré de ella, en este caso de Serrath'. Dije: 'Wow, mi gran amiga'. En aquel momento yo pensé, obviamente, hoy tengo otra perspectiva. Hoy ese tema lo dejo aparte porque ya estoy 'tranquilo'"

Finalmente, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, expresó que todo con Serrath comenzó debido a peleas con Ferka, pues mientras que ella estaba mal y tenían una fricción, él caía más en ese hoyo profundo que sentía en su interior y se alejaba y él también se ponía a discutir y vio en Serrath una forma de desahogarse: "Empezamos a tener pleitos en los que, de repente, yo estaba mal. La siguiente semana un pleito en el que ella estaba mal y vamos metiendo la pata. La relación es de dos y llega un punto en el que conozco a Serrath y empezamos a compartir".

Fuente: Tribuna del Yaqui