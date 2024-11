Luto en Televisa: Muere querido actor de 'María Mercedes' tras retiro por rechazo de productores

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del entretenimiento de nueva cuenta se vistieron de luto debido a que la tarde de este jueves 14 de noviembre se confirmó la muerte de un querido actor de telenovelas. Se trata del reconocido histrión Arturo García Tenorio, quien interpretó al entrañable personaje de 'El Latas' en el exitoso melodrama María Mercedes que protagonizaron Thalía y Arturo Peniche en 1992.

El reconocido artista falleció a los 70 años y presuntamente fue el primer actor Jorge Ortiz de Pinedo quien informó sobre la triste partida de Tenorio. A través de sus redes sociales, el también productor expresó su profundo pesar y envió sus condolencias a la familia y amigos del actor fallecido. Don Arturo García Tenorio nació el 7 de octubre de 1954 en Ciudad de México y desde joven mostró un gran interés por la actuación, lo que lo llevó a formarse en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Su carrera artística abarcó más de cuatro décadas, destacándose en teatro, cine y televisión. García Tenorio formó parte de programas como Chespirito, Doctor Cándido Pérez y XH-DRBZ, además de que actuó en los melodramas El hogar que yo robé, Rosa Salvaje, Carrusel, Mi pequeña traviesa, Primer amor a mil por hora, Por siempre mi amor, entre muchos otros.

En el teatro, García Tenorio participó en importantes puestas en escena como La dama de negro, donde su interpretación dejó una huella imborrable en el público. Su carrera cinematográfica también fue notable, participando en películas como El callejón de los milagros, Bloody Marlene y La noche de la bestia. Incluso, el histrión llegó a ser director de varias telenovelas, incluyendo Gotita de amor y El niño que vino del mar.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento y tampoco se ha revelado dónde se realizarán los servicios fúnebres de Arturo. El intérprete regresó al Canal de Las Estrellas apenas este 2024 con la serie de comedia Más Vale Sola. Don Arturo volvió al medio luego de que denunciara en una entrevista la falta cde trabajo para personas como él que no eran populares en las redes sociales.

Me duele que los productores me hayan olvidado... creo que es porque no soy influencer, es injusto que no me tomen en cuenta", declaró.