Natalia Subtil envía mensaje a Marjorie de Sousa por alejar a su hijo de su padre

Ciudad de México.- Natalia Subtil acudió a la alfombra roja de la entrega de premios que organizó la revista Glamour. Durante el evento, la prensa la cuestionó acerca de la dinámica de cuidados de un hijo cuando un matrimonio se fragmenta. En específico, le preguntaron qué opina sobre la difícil situación que vive Julián Gil, a quien Marjorie de Sousa no le permite ver al pequeño Matías de ocho años.

Explicó que hay muchas madres que no logran separar el fracaso de una relación de pareja de la crianza de un hijo. Al revolver las cosas, toman medidas extremas como alejar a los menores de edad de sus padres, lo que más tarde tiene repercusiones en el sano desarrollo de los pequeños, quienes crecen sin el ejemplo de una figura paterna. Este vacío provoca deficiencias difíciles de componer después.

La distancia no sólo afecta al estado anímico de los niños, sino también deja secuelas emocionales en los papás. En el caso concreto de Gil, los medios de comunicación afirman que ha estado muy decaído porque han pasado varios meses sin poder ver a Matías. Por ello, los comunicadores instaron a Subtil a enviarle un mensaje a De Sousa. Sobre esta línea, ella evitó emitir alguna recomendación concreta, puesto que admitió que no la conoce, por tanto, no le corresponde.

Natalia explicó que cada persona tiene ideas diferentes y que, en este caso, la actriz venezolana está convencida de que la forma en la que está actuando es la idea. "Cada mamá tiene su manera. Si ella cree que para ella y para su hijo, así está mejor, está bien". No obstante, los comunicadores insistían en saber el posicionamiento de Subtil en torno a este delicado contexto. Subrayó que no está enterada de lo que sucedió con ellos dos, pero está segura de que el niño estaría feliz de poder volver a convivir con Gil, en caso de que se le permita.

Desde su experiencia, recordó que ella nunca le prohibió a Mila ver a su padre, Sergio Mayer Mori. "Es su padre, no lo podemos cambiar", aunque no esté de acuerdo del todo con algunos comportamientos de esta persona.

