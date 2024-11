Ninel Conde estalla contra Alejandra Guzmán y le manda recadito desde 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos ataques por parte de Alejandra Guzmán, recientemente la reconocida actriz y cantante, Ninel Conde, acaba de brindar una entrevista en la que estalla contra la rockera, por haberla tachado de lo peor, así que le mandó un contundente recadito ante las cámaras de Venga la Alegría, en la que deja en claro que si quiere culparla de algo, debe de presentar esas pruebas o llevarla a las autoridades.

Como se sabe, la intérprete de Mala Hierba fue una de las víctimas del empresario y exesposo de Conde, Larry Ramos, quien se habría quedado con 200 mil dólares y al escapar de las autoridades mientras estaba en arresto domiciliario, por lo que en cada oportunidad a señalado a Ninel como su cómplice: "Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. El karma es el karma".

Dado a lo rudo de sus declaraciones en ese momento, días después en Despierta América, le cuestionaron con respecto a si se arrepentía de juzgar tan cruelmente al denominado 'Bombón Asesino', esta mencionó que para nada, porque ella está segura que le ayudó a Ramos para que se escapara y a cambio se quedó con parte de ese dinero que robó: "No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella se hace go… y sabe dónde anda Larry?".

La actriz de El Señor de los Cielos, mencionó que es una mujer a la que no le interesa estar inmersa en discusiones ni darle cuerda a polémicas, por lo que solo le queda decir que si está segura 'La Guzmán' de lo que dice sobre su presunto delito, que presente pruebas y meta una denuncia, o le ofrezca una disculpa: "No me gusta engancharme con temas, con controversias, con dimes y diretes, pero si ella tiene, valga la redundancia, alguna controversia que la presente a las autoridades y si no, pues entonces son aclaraciones infundadas, que yo creo que merecen una disculpa".

Finalmente, la actriz de Fuego En La Sangre declaró que ella entiende la situación de la intérprete de Llama Por Favor, pero que no era manera de hacer las cosas y como sociedad se deben de apoyar en vez de tirarse una a la otra y de esa manera: "Pero bueno, yo entiendo su condición y también como sociedad debemos de apoyar este tipo de condiciones de ella y de todas las personas que tengan esa vulnerabilidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui