No solo Tanya Vázquez: Tras muerte de Nicandro Díaz, filtran nombre de otra actriz que fue su amante

Ciudad de México.- En marzo de 2024 el mundo de la televisión mexicana perdió a uno de sus más grandes productores, Nicandro Díaz, quien contaba con más de tres décadas de carrera en Televisa. Pese a su impecable trayectoria en las telenovelas, el nombre del productor se ha visto manchado tras su fallecimiento debido a pleitos entre sus hijos y su última novia Mariana Robles, además de que Tanya Vázquez también se adjudicó una relación con el fallecido.

Desafortunadamente, a casi ocho meses del fallecimiento de Nicandro, siguen surgiendo más detalles desconocidos de su vida privada. Luego de que la revista TVNotas mencionara que su fortuna asciende a los 900 millones de pesos, ahora la periodista Maxine Woodside compartió que el productor tuvo un tórrido romance con otra famosa que no es Mariana ni Tanya.

Además de darse a conocer que existe una disputa por su legado entre la madre de sus hijos, Cynthia Buitrón, y su última novia, Mariana Robles, ahora en el programa Todo para la mujer ventilaron que la argentina Lorena Meritano también tuvo algo qué ver con Díaz: "A mí Cynthia (esposa de Nicandro) me dijo, ‘la que te puede dar santo y seña de Nicandro, porque sí me consta que anduvo con ella, varios años, es Lorena Meritano'", inició Maxine.

(También me dijo) 'es más, está viviendo en uno de los departamentos que Nicandro le dejó, no se lo puso a su nombre, pero le hizo un contrato para que viviera el tiempo que quisiera'", añadió la periodista.

Lorena Meritano también habría tenido amorío con Nicandro Díaz

De acuerdo con la periodista, como la propiedad no está a nombre de la también modelo, los herederos podrían pelear por dicho inmueble. Asimismo, la 'Reina de la Radio' desmintió que Nicandro fuera millonario: "Cynthia dice que uno de los coches era de Televisa y el otro de uno de sus hijos... salió una nota… donde dicen que Nicandro tenía 900 millones, pero dicen que solo tiene cuatro propiedades", agregó la periodista.

Tras explicar que la hija de Nicandro estaba estudiando en Madrid, mientras que el menor en Canadá, Maxine reiteró que su fortuna no era la que reportó TVNotas: "Ha de haber ganado bien como productor, pero no para tener 900 millones en el banco, porque también gastaba mucho y era muy noviero”. Conjuntamente, Woodside explicó que hoy se llevaría a cabo la audiencia entre Mariana Robles y la familia de Nicandro:

"Es Victoria, la hija de Nicandro, la que está demandando a Mariana, yo creo que por los coches, no lo sé, pero Cynthia me dijo que se quedó con dos coches", relató la informadora. Por último, Woodside mencionó que Robles había dicho que no quería nada de Nicandro Díaz; no obstante, como existió un concubinato, podría estar peleando legalmente por eso.

Fuente: Tribuna