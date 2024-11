Pese a firmas, Ángela Aguilar recibe el premio a 'La Mujer del Año': "Es una responsabilidad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de estas dos últimas semanas, la industria de la farándula mexicana se ha enfocado, mayormente, en una sola cosa y ésta la polémica de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu; en especial en que la primera de las mencionadas fue nominada por la revista Glamour para llevarse el premio a La Mujer del Año, cosa que no terminaba de agradarle a la gente porque no consideraban que la ‘Princesa del Regional Mexicano’ tuviese los valores necesarios para ser acreedora a tal honor.

Es bajo este concepto que hace unos días los internautas crearon una petición de firmas en la página Change.org para evitar que la joven de 21 años recibiera el premio, acumulando poco más de 500 mil firmas, algo rara vez visto en el mencionado portal. Si bien, esto fue suficiente para que Glamour diera un paso para atrás y retirara las revistas con la portada de Ángela Aguilar (y las cambiara por las de otra nominada, Galilea Montijo), esto no evitó que le arrebataran el premio.

Ángela Aguilar recibe el premio a La Mujer del Año

Créditos: Internet

Resulta ser que durante la noche del pasado miércoles 13 de noviembre, la joven cantante recibió el controversial premio, en un hotel de la Ciudad de México. Durante su discurso, la cantante de Gotitas Saladas expresó que, recibir tal galardón, era más bien “una gran responsabilidad”, así como también aprovechó para enviarle un mensaje a todas las niñas que estuviesen presenciando la ceremonia, a quienes les pidió “que no apaguen su voz”.

Por otro lado, la propia Ángela llegó a mencionar, cuando fue nominada, que no se sentía merecedora del premio, puesto se encontraba en una etapa de su vida en la que aún estaba descifrando qué tipo de mujer quería ser, por lo que señaló: “no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”. Como suele hacer cada vez que recibe algún premio, la cantante aprovechó la situación para enaltecer a su familia y a la cultura mexicana.

“Tuve la oportunidad de crecer en una familia de cantantes, en una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi y valores, las tradiciones y la cultura que conlleva.”

Finalmente, la cantante de éxitos como Abrázame y Ahí donde me ven se mostró orgullosa de sus raíces mexicanas: “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”. Cabe señalar que el tema de la premiación de Ángela no pasó por desapercibido para la gente en Twitter, donde la mañana de hoy el nombre de la hija menor de Pepe Aguilar es tendencia.

Fuentes: Tribuna