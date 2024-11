¿Sabe la verdad? Sofía Reyes hace inesperada confesión sobre trágica muerte de Liam Payne

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Sofía Reyes, durante su paso por la alfombra dorada de La Mujer del Año, enfrentó cuestionamientos sobre su difunto y querido amigo, Liam Payne, en el que quiso parar los rumores alrededor de la tan trágica muerte de la estrella de 31 años, haciendo una inesperada confesión que calló a más de uno de los presentes, ¿acaso la regiomontana sabe la verdad de lo que pasó?

Parecía ser un miércoles como cualquiera, cuando en medios argentinos comenzaron a difundir la noticia de que el exintegrante de One Direction perdió la vida con tan solo 21 años de edad de una manera trágica y muy misteriosa, dado a que esto fue debido a las lesiones que tuvo tras caer del balcón de su habitación de hotel, que estaba en la tercera planta del edificio, más de 14 metros a nivel del suelo. Se ha pensado que pudo ser un suicidio o que habría terceros involucrados y drogas de por medio.

Al haber tanto misterio con la tan trágica muerte del creador de For You, que fue a conjunto de Rita Ora, han salido a la luz varias teorías, incluso uno de los presuntos implicados en este deceso, ha salido a dar declaraciones impactantes en las que afirma que tuvo relaciones intimas con Payne días antes de que este perdiera la vida, sin embargo, muchos lo han tachado de mentiroso, ya que en las fechas que dio y los horarios, el joven británico estaba con su novia Kate Cassidy.

Ante toda esta serie de dimes y diretes, cuando la intérprete de Mil Amores se presentó en la alfombra dorada de La Mujer del Año, declaró que la verdad no se sabe y nadie debería de estar diciendo que fue o que no, pues las investigaciones se toman su tiempo y cada vez irán saliendo a la luz las cosas que sí pasaron, recalcando que ella no sabe nada de esto: "Yo siento que todo eso va a ir saliendo con el tiempo, no es de un día para otro, no sabemos que pasó realmente, y esa información ya se verá, pero no sé cual es la verdad".

La creadora de Mal de Amores, con Becky G, se negó a dar más declaraciones del tema y terminó la entrevista. Pero, antes de tocar el delicado tema del intérprete de What Makes You Beautiful, habló de su outfit, afirmando que todo era en honor a las pasadas festividades de Halloween y de su más reciente tema: "Muy como Halloween, muy en honor a mi nueva canción, La Loca con mi amiga, que es como muy witchis, sabes, muy bruja, ya sabes".

Fuente: Tribuna del Yaqui