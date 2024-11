Shock en Televisa: 'Amante' de Erik Rubín rompe el silencio y manda recadito a Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Sin duda alguna un tema que continuará dando de qué hablar por algunos meses más será el estatus sentimental de Erik Rubín, luego de que se especulara que tenía boda en puerta con Mónica Noguera y más recientemente se le vinculara con su exnovia Paulina Rubio. Tras toda esta controversia, una de sus supuestas amantes rompió el silencio y mandó importante recadito a su exesposa Andrea Legarreta.

Se trata de la conductora Mónica Noguera, quien fue captada en la alfombra de la Gala de la Sororidad 2024, donde reporteros la cuestionaron por el rumor de su presunta boda con el exTimbiriche. La colaboradora de Imagen Televisión hizo hincapié en que todo surgió de una broma por parte del cantante Jorge Muñiz y luego se dedicó a destacar la gran mujer que es la titular del programa Hoy, tanto en el terreno personal como profesional.

Como si no conocieran a Coque. Coque y yo nos adoramos, es una broma. Y me habla: ‘por favor, diles que me perdonen’. Y yo digo: ‘¿por qué? ¿Quién le regó?’. 'No, no, no, es una broma'", contó Noguera a los medios con una sonrisa.