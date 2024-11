Sigue contra Gala Montes: Adrián Marcelo así se burla de la entrevista con Yordi Rosado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico presentador, Adrián Marcelo, recientemente ha demostrado que seguirá contra Gala Montes, debido a que recientemente empleó sus redes sociales para burlarse de la entrevista que brindó hace poco la reconocida actriz de Televisa con el también histrión y presentador mexicano, Yordi Rosado. Daría a entender que le dio asco las declaraciones que hizo.

Hace un par de días se estrenó la entrevista que el exconductor de Otro Rollo le realizó a Gala para su canal de YouTube, en el que evidentemente tocó temas polémicos que ocurrieron dentro de La Casa de los Famosos México, desde la formación del 'Team Mar', su relación con Karime Pindter y el tipo de relación que ha establecido ya en la realidad con el resto de los participantes, pues se decía que están en constante conflicto.

Como era de esperarse, también se tocó el tema de su pelea con el presentador de Multimedios, a lo que ella declaró que al inicio le daba mucho miedo hablar, hacer las cosas, pero llegó un momento en que no pudo, y el que pasara todo a nivel nacional para que hubiera millones de testigos le daba gusto y más el poder representar a mujeres que fueron silenciadas: "A mí me da gusto que haya pasado a nivel y en cadena nacional porque nos dimos cuenta de una problemática muy grave de este país que es la violencia contra la mujer que tenemos sumamente analizada. Mi mamá, Adrián, y todos los haters solo me fortalecen más"

Sobre como sobrelleva las criticas y todo lo que le tiran en redes, ella declaró que es Adrián la que no la supera y la sigue atacando, pero ella sigue trabajando espiritual y mentalmente, de la mano de Dios para seguir avanzando como hasta este momento: "Tenemos algo que es más grande que nosotros. Yo no pensé que algo que a mí me daba mucho miedo compartir, fuera un movimiento para muchas mujeres. Estoy conectado con mujeres que se sienten calladas".

Ante esto, el colega de Franco Escamilla, mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió el tuit de Yordi anunciando la entrevista junto al video en el que Gala está vomitando en el baño de La Casa de los Famosos México, la vez que tuvieron su enfrentamiento que lo obligó a salirse del proyecto, como haciendo alusión a que le da asco. Pero eso no fue todo, sino que en una entrevista, cuando lo compararon con el éxito de la actriz, este declaró que le parecía ofensivo que los comparen porque no está a su nivel.

Fuente: Tribuna del Yaqui