Tras semanas desaparecida, así hallan a actriz de 'Gossip Girl'; su esposo sería culpable

Estados Unidos.- Después de que duró varias semanas desaparecida, sin que su familia supiera de su paradero y la buscaran desesperadamente, la reconocida actriz de Gossip Girl de 36 años de edad, Chanel Maya Banks, hace poco las autoridades correspondientes revelaron fue hallada con vida a miles de kilómetros de su hogar. Hasta el momento se ha revelado que su esposo sería el culpable de este inexplicable desvanecimiento.

El pasado 8 de noviembre del año en curso, se informó que Maya, la cual interpretó a 'Vanessa' en la serie protagonizada por Blake Lively, sin embargo, sus familiares declararon en entrevistas que no se sabía absolutamente nada de ella desde el pasado 30 de octubre, lo cual se les hacía muy raro, ya que suelen mantener un contacto diaria. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), señaló que en cuanto se reportó el caso comenzaron con las investigaciones buscando explicaciones y al culpable.

Aunque no hay un culpable como tal, ya se tiene a su primer y más viable sospechoso, debido a que la prima de la víctima, Danielle-Tori Singh, acusó directamente al esposo de Chanel de ocultar algo, pues en entrevista con la ABC 7, declaró que este no quería encontrarla y estuvo obstaculizando la búsqueda cada que pudo. La familiar de la actriz confesó que ella viajó desde Toronto a Los Ángeles completamente alarmada, pues nunca pasaban más de 48 horas sin contacto con su prima y se encontró con ese comportamiento sospechoso de su primo en ley.

Según Tori, el esposo de la actriz de Blue Blood "no está dispuesto a ayudar a LAPD" para encontrar a la mujer de la que dice estar enamorado, destacando que él arrancó los carteles de se busca de los postes y cada espacio que los familiares se esforzaban en colocar. Danielle en su entrevista declaró que encontraron las pertenencias de Banks en el área de Playa Vista el 10 de noviembre, exceptuando su celular y computadora, lo que calificó de extraño, pues jamás dejaría su auto y mucho menos a su perrito, que también estaba abandonado ahí.

Por su parte, el comunicado oficial de la reaparición de Bank fue dada por el portavoz oficial de LAPD, Charles Miller, el pasado 13 de noviembre quien declaró que fue localizada en la ciudad de Texas el 11 de noviembre del año en curso, tres días después de que iniciaron su búsqueda, dos semanas después de su desaparición. En este informe detalló que ella no contaba con signos de violencia o haber sido víctima de alguna especia de crimen. Pese a que no dio detalles de cómo fue encontrada y que es lo que le pasó, afirmó que el caso ya está cerrada, por lo que no buscan culpables.

Sin embargo, para la familia de la actriz, el esposo sería tal vez el responsable de la desaparición de Chanel, debido a que se reportó que cuando la Policía habló con él, tuvieron que tomarle fotos y levantar un reporte de que estaba herido, con el labio partido y marcas de arañazos en el cuello y los brazos", además de que supuestamente siempre repetía; "Ella no quiere que la encuentren, se comunicará cuando esté lista".

