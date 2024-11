VIDEO: Empleado de la dinastía traiciona a Pepe Aguilar y filtra oscuro secreto de Ángela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses, Ángela Aguilar ha estado envuelta en el escándalo debido a su relación amorosa con Christian Nodal, la cual rápidamente escaló a un matrimonio, el cual se concretó el pasado mes de julio; sin embargo, todo parece indicar que las controversias no dejarán de perseguir a la joven nieta de Flor Silvestre, de quien ahora sacaron un oscuro secreto en el programa de Chisme No Like.

Resulta ser que el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani pudo entrevistarse con uno de los empleados de la familia de Pepe Aguilar, quien aseguró que la relación que de la cantante de La Llorona con su familia, no sería la mejor, sino por el contrario, se habría fracturado desde que se casó con Christian Nodal y la razón no estaría relacionada con escándalo de Cazzu, sino que sería un tema muy aparte.

Ángela Aguilar mantendría a su familia

Según lo dicho por el trabajador, desde hace algún tiempo, la familia Aguilar tenía serios problemas económicos, puesto aunque trabajan de manera ardua, no estaban generando el dinero esperado, siendo que la única que estaba obteniendo ganancias significativas era la cantante de Ahí donde me ven, motivo por el que su madre, Aneliz se encarga de manejar todas sus ganancias y esto sería utilizado para mantener al resto de la dinastía y el nivel de vida que tienen.

El hombre destacó que a Ángela solo le darían lo mínimo para que vaya de compras; pero las cosas cambiaron cuando se casó con Nodal: “Está harta de ellos”, mencionó el hombre. Esta persona indicó que la ‘Princesa del Regional Mexicano’ solía visitar todas las mañanas su antigua casa; pero esto ya no es así. El individuo mencionó que la joven de 21 años aún no tiene acceso a su riqueza y quien la mantiene al 100 por ciento es Nodal, a quien describió como alguien muy “generoso”.

Cabe aclarar que, dado a que la familia Aguilar es bastante reservada (pese a que cuentan con una especie de reality show en su respectivo canal de YouTube donde graban su día a día), la realidad es que es difícil saber si esto es real y probablemente tarden algún tiempo en aclarar esta situación, tal y como ha ocurrido con escándalos ocurridos en el pasado con la más joven de la dinastía, quien desde el 2022 ha vivido de escándalo en escándalo.

