Adiós 'Hoy': Kim Shantal abandona 'LEBEH' y sale furiosa de Televisa; esto fue lo sucedido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Kim Shantal, recientemente dejó a más de uno de sus millones de seguidores impactados, debido a que le ha dicho adiós al programa Hoy y afirma que de manera definitiva, declarando que ella misma ha decidido abandonar Las Estrellas Bailan en Hoy. Su compañero de baile ha confesado que salió furiosa de los ensayos en las instalaciones de Televisa y reveló que fue lo sucedido.

A un mes del estreno del reality de baile producido por Andrea Rodríguez Doria, todo parece indicar que las tensiones se han elevado al punto de quiebre, pues Shantal, después de demostrar su gran talento para el baile y haber alcanzado muy buenas calificaciones en las últimas semanas, creciendo cada vez un poco más, ahora, ha decidido dejar la competencia a mitad del camino y pocas semanas para la gran final.

Fue a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que anunció para sus miles de seguidores que para ella ya no era posible continuar con el proyecto, destacando que sus motivos eran meramente personales, que todo estaba bien. No ha revelado los motivos de su decisión como tal, solo que eran de índole personal: "Amigos, por motivos personales ya no podré seguir participando en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy".

Tras esto, mencionó que ella misma daría una clara explicación del porqué decidió abandonar la competencia y su pareja de baile, Jonathan Becerra, agregando en su mensaje un agradecimiento especial a todos aquellos que le estuvieron dando su apoyo a lo largo de cada una de sus coreografías y cuando le tocó estar sentenciados y así salvarlos: "Daré más detalles en un video que subiré a mi canal de YouTube. Gracias por su comprensión. Los amo".

Ante esta situación, Jonathan brindó una entrevista en la que confesó que entre Kim y su nueva coreógrafa, Jenny García, hubo un muy fuerte pleito, y como ambas son "líderes", las tensiones fueron aumentando más hasta que las cosas ya estallaron y Shantal decidió retirarse. Sin embargo, el actor de Los Ricos También Lloran, señaló que está apoyando en todo a la influencer y ambos están juntos en esto y espera que regrese una vez que todas las aguas se calmen.

Fuente: Tribuna del Yaqui