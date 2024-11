¿Belinda, a la cárcel? Madre de Kate del Castillo la acusa de deuda y no darle la cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tan polémica cantante y actriz, Belinda, nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, luego de que Kate Trillo, la madre de Kate del Castillo, confirmó la versión de su hija periodista, Verónica del Castillo, al contar que presuntamente no pagó la renta de una casa ubicada al sur de la Ciudad de México. La deuda de la intérprete de Sapito sería muy elevada, ¿acaso la enviará a la cárcel por esta situación?

A pesar de que meses atrás la misma Verónica se retractó y le ofreció una disculpa pública a la artista española por asegurar que tuvo que desalojar un inmueble en la colonia Jardines del Pedregal por no cubrir con el arriendo, en esta ocasión, la esposa de Eric del Castillo confirmó esta versión: "Nosotros vivíamos ahí en esa esquina, ¡ay!… bueno, lo que yo sé, eh, era una casa muy grande, muy bonita, y llegó a vivir ahí, creo con sus papás, de repente al poco tiempo se fue".

Sobre los motivos por los que la exprometida del cantante sonorense, Christian Nodal, dejó de ser su vecina, doña Kate relató: "Y a todos nos dijeron que era porque no pagan la renta, se tuvieron que salir de ahí". Mientras los reporteros mencionaban que la cantante de En el Amor hay que Perdonar se fue sin dar la cara, la mamá de la protagonista de La Reina del Sur manifestó: "A la mala, claro, se fueron a escondidas, de noche".

Hasta el momento, la actriz de Bienvenidos Al Edén no se ha pronunciado públicamente sobre esta polémica que surgió tiempo atrás, aunque en su momento Verónica contó que la estrella de las telenovelas infantiles le hizo saber que estaba preocupada por la información errónea que se había difundido: "Yo ya hablé con Belinda, me disculpé personalmente con Belinda, ella me llamó. Yo acepté y acepto públicamente, lo hago por primera vez, y sólo aquí lo voy a decir, hablé de más, estuvieron de más mis comentarios".

Con respecto a la deuda que la excoach de La Voz México le debería a la familia del primer actor de Televisa, no se ha dado una cantidad, ni un aproximado y mucho menos una exacta, pero debido a la prestigiosa zona en la que se encontraba ubicada, se cree que podría deberle millones de pesos. Cabe resaltar, que ninguna de las familiares de Kate, ni la reconocida actriz de TV Azteca, no han señalado si tomaran medidas legales contra Belinda.

Fuente: Tribuna del Yaqui