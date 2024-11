Caifanes protestan contra Trump y se van de X; pero usuarios los tunden: "Ridículos"

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- En días anteriores, se registraron las elecciones de Estados Unidos, donde Kamala Harris compitió por el partido de los demócratas, mientras que Donald Trump fungió como el representante de los republicanos. Como es bien sabido, muchas personas, especialmente famosos, apoyaban a la vicepresidenta, tan solo hay que recordar que artistas como Tayrlor Swift revelaron que votarían por la que pretendía ser la sucesora de Joe Biden.

En un giro inesperado de los hechos, el magnate logró anteponerse y sumó una gran cantidad de votos, por lo que se convirtió en el siguiente presidente de Estados Unidos. Aunque varios famosos mostraron su descontento en redes sociales, no fue sino hasta que Trump anunció que Elon Musk, propietario de X (red social antes conocida como Twitter sería el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental que muchas celebridades comenzaron a bajarse de la aplicación a manera de protesta.

Si bien, esto parecía ser inesperado, la realidad es que todo dio un giro aún más extraño cuando la banda de rock mexicana, Caifanes, lanzaron un comunicado explicando que se les podría encontrar en Facebook o en Instagram, así como también indicaron que darían de baja su cuenta de Twitter, por que “obvias razones”, aunque no hablaron de manera directa sobre qué fue lo que los llevó a tomar dicha decisión, se estima que pudo ocurrir por lo sucedido con Trump.

“Estamos borrando nuestras cuentas por razones obvias. Para localizarnos, vayan a IG o a Facebook. Muy triste. Buenas noches Twitter, gracias por todo”, declaró la cuenta de Caifanes.

Como era de esperarse, la gente no parecía muy feliz por la decisión que la agrupación estaba tomando, sobretodo por el hecho de que ellos son de México y no de Estados Unidos, por lo que hubo quienes consideraron las acciones de Saúl Hernández, Alejandro Marcovich, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera no estarían fuera de lugar, así que las críticas no tardaron en llegarle a los famosos interpretes.

Entre los mensajes que se pueden leer, destacan aquellos dicen: “ Otro grupo de artistas zurdos que les gusta cobrar como si fueran de la derecha”, “¿Ya van a llorar, florecitas?”, “Ridículos”, “Déjense de mam… saquen el disco oficial del unplugged. Ya cumplió 30 años y solamente hay bootlegs de mala calidad”, “Adiós zurdos de mie…”, “Por eso siempre fueron mejores los de Maná”, “No pues sí salieron bien ‘antisistema’”, declararon algunas personas.

