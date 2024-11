Con este conmovedor mensaje, novio de Galilea Montijo grita su amor por la conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2023, cuando en el programa matutino de Televisa, Hoy, se registró un curioso fenómeno. Resulta ser que las conductoras del show decidieron esperarse de sus respectivos maridos. La primera en tomar la decisión (que se sepa) fue Andrea Legarreta, seguida de ella está Galilea Montijo y por último se encuentra Tania Rincón. En la actualidad, las famosas continúan viviendo su vida.

Si bien, Andrea ha mencionado que por el momento no tiene pareja y parece estar más enfocada en su vida personal como su trabajo, el cuidado de sus hijas y su propio crecimiento como persona, Galilea Montijo decidió tomar otro camino y tan solo unos meses después de su separación oficial, se le vio con un atractivo hombre en las costas de México. En ese momento no lo sabíamos, pero la estrella de La Casa de los Famosos México se había dado una nueva oportunidad en el amor.

En un comienzo llovieron las especulaciones, sobretodo porque esta persona no parecía ser del mundo del espectáculo mexicano. Con el tiempo se filtró que se trataba de Isaac Moreno, un modelo español que había llegado a la Ciudad de México (CDMX) para probar suerte en el país; sin embargo, terminó por conquistar el corazón de la conductora de Hoy de quien se ha dejado ver sumamente enamorado desde entonces.

Isaac Moreno le dedica conmovedor mensaje a Galilea Montijo

Créditos: Instagram @ipmoreno

Recientemente, Galilea Montijo sumó un nuevo nuevo logro en su vida, al obtener el premio a la Mujer del Año 2024 y como no podía ser de otra manera, Isaac Moreno la acompañó a la ceremonia. El modelo no compartió las fotografías de su mágica noche hasta la jornada del pasado jueves 14 de noviembre, donde se les vio jugar en la alfombra y abrazarse, mientras pasaban un gran momento juntos.

Isaac, no perdió la oportunidad para dedicarle un tierno mensaje a su flamante novia, en el que expresaba lo orgulloso que se encontraba de ella: “The Women of The Year eres tú, si tú, Galilea Montijo, mi moqui. Muchísimas felicidades por este grandísimo premio, qué gran año 2024… y aún no ha terminado… Orgulloso se queda corto, te amo. Qué mujerón, bufff”, declaró el español, mientras que la conductora únicamente se limitó a responder: “Mi moqui, te amo”.

Isaac Moreno le dedica conmovedor mensaje a Galilea Montijo en Instagram

Créditos: Instagram @ipmoreno

Fuentes: Tribuna