Filtran que Ángela Aguilar le pidió a Nodal que le acomodara el vestido igual que con Cazzu

Miami, Estados Unidos.- Ninguna aparición de Christian Nodal y Ángela Aguilar puede pasar por desapercibida para el ojo de águila de algunos de sus fanáticos y aún más para sus detractores, quienes se encuentran examinando cada cosa que la pareja de cantantes del regional mexicano suelen hacer. Un ejemplo de ello es el que ocurrió durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2024, donde la pareja desfiló.

Los jóvenes fueron vistos lucir radiantes sonrisas e incluso se dejaron ver dándose algunos besos en la mejilla y muestras de cariño. El problema llegó justo en el momento en el que ambos se estaban marchando de la alfombra, ¿la razón? Christian Nodal se agachó a levantar el vestido de Ángela Aguilar, el cual resaltó por ser corte sirena, blanco y con pedrería. El ‘Forajido’ levantó la falda y ambos continuaron caminando.

Este gesto, normalmente, no sería mal visto, sino por el contrario, más de uno podría considerar que se trata de un acto de amor y caballerosidad para su pareja; el problema es que la gente no lo vio así, puesto Christian ya había hecho esto con anterioridad y fue precisamente con Cazzu, el año pasado, en un evento de los Latin Grammy titulado Person of The Year, donde se homenajeó a Laura Pausini.

En aquel momento, Cazzu y Nodal iban entrando a la alfombra roja, cuando el sonorense se arrodilló y acomodó la falda del vestido de la trapera, el cual también era corte sirena, pero en un estilo un tanto distinto al llevado por la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’. Si bien, la ola de odio primero fue dirigida hacia Christian, no tardó en dirigirse hacia Ángela Aguilar, a quien criticaron por supuestamente ser quien le pidió a su marido que la ayudara con la falda.

Según las declaraciones de algunos de usuarios de Internet, en un ángulo (que te mostraremos a continuación) se aprecia a Ángela decirle algo a Nodal, por lo que se cree que le estaría pidiendo que le acomodara la falda y los comentarios como: “copiona”, “ella lo mandó”, “Lo de Cazzu fue espontáneo por parte de él, aquí ella le dice lo que debe hacer”, “En el video tomado desde otro ángulo se ve perfectamente cuando ella le dice que lo haga. Ella se lo pidió”.

Fuentes: Tribuna