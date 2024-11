Liam Payne: Filtran perturbador VIDEO del exOne Direction a horas de morir; pedía drogas

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentino.- Recientemente el caso de Liam Payne ha vuelto a dar de que hablar con información de último momento, debido a que en TMZ ha filtrado un perturbador video del famoso cantante originario del Reino Unido, en que se le muestra a unas horas antes de morir hablando con un empleado del hotel de su hospedaje, el cual es uno de los tres implicados en su deceso. Exhiben que sí le pidió más drogas.

Existen muchas teorías alrededor de la trágica muerte del intérprete de What Makes You Beautiful, una de las que fueron más famosas, es que presuntamente él se quiso quitar la vida y se lanzó del balcón, que se ubicada en el tercer piso del hotel en el que se estaba hospedando. Dicha teoría fue más alimentada, cuando el forense declaró que el cuerpo de Liam no presentaba lesiones en brazos y piernas de defensa, que se formarían en caso de querer sobrevivir y ponerlos por delante para tratar de minimizar el impacto del golpe.

Pero, poco después se confirmó que ese no era el caso, declarando que había un video en el que se ve que la caída del creador del tema For You, junto a Rita Ora, fue porque se desmayó mientras que se encontraba fuera de su habitación, en el balcón, así que al perder el conocimiento terminó cayendo por el balcón y no pudo hacer nada para evitarlo. De la misma manera, encontraron diferentes estupefacientes en grandes cantidades que habrían ocasionado este desvanecimiento.

Actualmente tres sujetos son investigados por ser los causantes de proporcionarle estos productos nocivos para la salud que al final ocasionaron su deceso. Ahora, uno de ellos estaría en una encrucijada sin salida, debido a que recientemente se filtró un nuevo video en el que aparece el exintegrante de One Direction, hablando con el empleado acusado de la muerte de este, y le pide más drogas, confirmando así que sí era quien le daba una de las múltiples drogas que encontraron en su sistema.

Aunque no se puede escuchar con claridad que dicen, según los reportes del medio estadounidense, esto sucedió solamente tres horas antes de la terrible tragedia, y el hombre llamado Ezequiel recibió la orden de que le debía de entregar al cantante de 31 años de edad, otros siete gramos de cocaína en su habitación de hotel como en anteriores ocasiones. Los cargos por los que es culpado, podrían agravarse con esto.

