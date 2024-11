Llanto en Televisa: Tras homenaje, Eric del Castillo se alista para morir y se despide de fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Eric del Castillo de nueva cuenta dejó helado a todo Televisa con sus declaraciones y es que en un reciente encuentro con la prensa platicó que no le teme a morir y aseguró estar listo para cuando le toque partir de este mundo. Asimismo, el histrión de novelas como Niña amada mía habló de sus problemas de salud y confesó si es verdad que se está quedando ciego.

Recientemente Del Castillo recibió un homenaje por su enorme trayectoria artística y aunque se dijo honrado, compartió que estos reconocimientos son la antesala a la muerte: "Ya voy para afuera, cuando te empiezan a dar homenajes, quiere decir que (ya te vas a morir)", dijo ante las cámaras del programa Hoy y provocó las risas. Asimismo, el intérprete mencionó que en los próximos días viajará a Estados Unidos para visitar a su hija Kate del Castillo.

Vamos a Los Ángeles, a estar ahí unos 15 o 20 días, con Katetita, no la vemos, solo la vi en mi cumpleaños un ratitito", lamentó.

Al respecto de cómo celebra la Navidad, don Eric mencionó que él solo participa con su presencia: "Estoy en manos de las viejas, lo que ellas digan, que ellas organicen, no doy regalos porque no sé qué comprarle a cada uno". Después uno de los reporteros cuestionó al actor sobre si teme que llegue el día de su fallecimiento y él precisó que no, pero lo que le duele será no ver a su familia.

La muerte es algo natural, no le tengo miedo a la muerte, tengo miedo a separarme de mi esposa y de mis hijas e hijos, porque ya pasas a otra dimensión".

Eric del Castillo no le teme a la muerte

Asimismo, Del Castillo se dijo listo para morir ya que asegura, no debe nada a Dios: "Mi consciencia está tranquila, me voy contento, no le he daño a nadie que yo recuerde". Mientras que en otra entrevista frente a las cámaras de Venga la Alegría, el histrión mencionó que no está muy feliz con las nuevas generaciones de actores que hay y les recordó que trabajar en el medio artístico es vocación.

Nomás están un tiempo aquí y luego se largan, no dejan trabajo para otras personas... esto es vocación".

Finalmente, don Eric confesó cómo va tras perder un poco de visión debido a un problema en la mácula: "Sigue avanzando, bendito sea Dios nunca me voy a quedar ciego, lo que se borra es el centro, pero por los lados veo". Incluso, el intérprete de 90 años reconoció que le resulta difícil reconocer a las personas que lo saludan en la calle:

No puedo verle el rostro a las personas, me saludan afectuosamente y ya no sé ni quiénes son, para verles el rostro me tengo que acercar".

Fuente: Tribuna