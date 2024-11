¿Luto en Televisa? Reconocida actriz da lamentable noticia de Loli Ayala tras su cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Virginia Sendel, recientemente se presentó en la alfombra dorada para participar en La Mujer del Año, sin embargo, se vio interrumpida por uno de los reporteros, que le ha cuestionado su relación con su amistad de tantos años de la reportera y periodista de espectáculo, el cual compartió una dura noticia sobre esta situación, ¿acaso se viene luto?

Pese a que ya han pasado nueve año desde su trágico accidente en un helicóptero, el cual se desplomó mientras que viajaba en este, lo que le generó severas heridas, como fractura de espalda, de la cual no ha podido recuperarse por completo y ha sido sometida a varias cirugías a lo largo de los años. Pero eso no ha sido todo, ya que en el año del 2021, la vida de la expresentadora de Noticieros con Lolita Ayala, se cayó en su hogar, teniendo que ser operada de emergencia por su fractura en la espalda y el fémur.

Sus fracturas, no es lo único que aqueja a la reconocida periodista, debido a que en este 2024, como a mediados de año, apareció en la Ciudad de México, por lo que a la prensa del programa Hoy, Venga la Alegría y otros medios de comunicación, les explicó que eran temas de su salud respiratoria: "Yo estoy bien, ahorita ya me puse el tapa boca porque parece que el Covid está regresando... el oxígeno solamente lo uso en la Ciudad de México, me afecta la altura, ahorita que voy a salir me lo quito, es nada más para aquí para el aeropuerto".

Ahora, una de las mejores amigas de Ayala, que es la actriz Virginia, durante una entrevista con Sale el Sol, mandó saludos a sus fans, y además agregó que por fortuna, su relación amistosa con Lolita seguía por lo que puede constatar que se encuentra bien en general, pero igual, señaló que no podría estar más presente a causa de sus compromisos, pero al verla sabe que está perfecta y lista para poyectos: "Sí nos vemos, no tanto como antes porque ya cuesta más trabajo cruzar la ciudad, pero sí, sí nos vamos de repente y comemos juntas".

Con respecto a su estado de salud actual, le aconsejaron que tratara de guardar bastante reposo, dado a los temas de su salud física, de la cual deberá de ser operada de nuevo muy pronto para buscar corregir aspectos de cirugías pasadas que no quedaron bien. Finalmente, sobre el delicado tema, destacó que pese lo que pase siempre van a apoyarse: "De salud va mejor y de ánimo también, mira nos echamos la una a la otra, ahí la llevamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui