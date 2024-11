Mhoni Vidente hunde a Ricardo Peralta: Pide que no regrese a la vida pública tras abucheos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente Mhoni Vidente dejó a sus millones de fans con la boca abierta ante las declaraciones que hizo en contra de Ricardo Peralta, al cual terminó por hundir sin piedad, incluso soltando comentarios bastantes racistas, aconsejándole que será mejor que no regrese a la vida pública después de haberse enfrentado a los abucheos en premiere de Wicked, y que expusiera su verdadera cara en La Casa de los Famosos México.

El pasado lunes 11 de noviembre, Peralta se viralizó al ser recibido por miles de asistentes a la premiere de Wicked en México, que contó con la presencia de las protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo, y las estrellas que la traducen al español, Danna Paola y Ceci de la Vega. Muchos afirman que este repudio es por lo sucedido dentro del reality show de Televisa, mientras que fans de Danna y Ariana, aseguraron que fue por lo mal que se expresó de ellas en el pasado, exhibiendo los videos de dichas declaraciones contra ambas.

Por esta situación, el exparticipante de MasterChef Celebrity, reveló que tuvo el mayor ataque de ansiedad en su vida al verse tan repudiado y a través de su cuenta de Instagram, externó que no daría más entrevistas ni aparecería en podcast y se alejaría de los reflectores hasta que estuviera listo para salir a hablar de esta situación: "Cuando esté listo lo haré saber en mis redes sociales. Estoy bien, agradezco a las personas que se han acercado para brindar apoyo y contención en este delicado momento. Gracias por su comprensión".

La reconocida pitonista nacionalizada mexicana, al hablar de este tema, le expresó al creador de Pepe y Teo, que sería mejor que se mantuviera oculto y no saliera en por lo menos tres años, afirmando que eran consecuencias por hablar mal de las estrellas del filme basado en las famosas brujas de El Mago de Oz: "Ricardo Peralta: mi mejor consejo es que te escondas unos tres años. Te exhibieron en redes sociales con posts en los que hablas mal de Ariana Grande, y de Danna, por eso te funaron".

Finalmente, dijo que Jair Sánchez, el influencer que acompañaba a Ricardo, fue un cobarde y corrió "como buena rata", en vez de quedarse a apoyar a su amigo, y recalcó que el error de Peralta es su soberbia y que no sabe pensar bien, ya que al ver ese repudio, lo mejor era que se retirara de inmediato y ya ni desfilara por la alfombra: "Se hubiera regresado. hubiera dicho 'Me voy. No se apuren, adiós', pero fue a dar hasta adentro. Tonto, ya tiene 37 años o 36. Es neg..., moreno ¡Ay, perdón! Se me salió el racismo". Ante esto, cambió de tema y desactivó comentarios en su canal de YouTube.

Fuente: Tribuna del Yaqui